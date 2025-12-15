Un regista amato per il suo essere una persona generosa e disponibile, così lo hanno descritto i tanti attori che hanno lavorato con lui. Il delitto di Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele SInger, di anni 68, sconvolge Hollywood ed il mondo del cinema. La coppia è stata ritrovata accoltellata a morte nella loro villa a Los Angeles. Ci sono indagini in corso per ricostruire la dinamica del delitto, il movente ed identificare con certezza l’autore del gesto efferato.

Il punto sulle indagini

Di certo, al momento, c’è solo che sono stati aggrediti in casa e uccisi a coltellate. Un assalto violento sul quale ci sono indagini profonde della polizia che afferma che non è stato arrestato nessuno. Tra i primi ad essere interogato dagli investigatori è stato il figlio Nick. Il 32enne è stato sentito a lungo; alcuni media americani avevano ipotizzato che fosse stato proprio lui ad uccidere la coppia. Invece la Polizia ha diffuso una nota dove spiega che “nessuno della famiglia è sospettato”. Nel fare il punto sulle indagini gli agenti affermano che in queste ore altri tra familiari ed amici vicino a Reiner e sua moglie Singer verranno ascoltati.

La polizia ha spiegato che l’allarme è stato dato alle 15.30 ora locale e che quando sono arrivati i soccorsi per la coppia non c’era già più nulla da fare. Hanno solo potuto constatare il decesso. Al momento non sarebbero stati trovati segni di effrazione a porte e finestre.