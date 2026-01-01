Nella lunga stagione della contrattazione scolastica ci sono firme che segnano un passaggio di fase. Non perché risolvano tutte le criticità del settore, ma perché modificano il perimetro delle tutele e introducono strumenti nuovi, destinati a incidere sulla vita quotidiana di chi lavora nelle aule.

La sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale integrativo che introduce l’assicurazione sanitaria per il personale della scuola appartiene a questa categoria: una novità concreta, attesa da anni e ora finalmente messa nero su bianco.

Come funziona la nuova assicurazione integrativa per docenti e personale ATA

Anief parla di “svolta storica”, ma al di là delle definizioni il dato politico e contrattuale è evidente: per la prima volta docenti e personale Ata accedono a un sistema di assistenza sanitaria integrativa previsto dal contratto, affiancando il Servizio sanitario nazionale. Un modello già attivo in altri comparti pubblici, rimasto però finora escluso dalla scuola, nonostante il settore sia tra i più esposti a stress, carichi emotivi e rischi professionali.

Fino a oggi, infatti, l’unica tutela strutturata era quella garantita dall’Inail per infortuni e malattie professionali legate all’attività lavorativa o al tragitto casa-scuola. Nessuna copertura riguardava invece le spese sanitarie ordinarie o complementari, lasciando un vuoto che i sindacati denunciavano da tempo.

Il nuovo Ccnl colma proprio quel vuoto. L’accordo istituisce un sistema di assistenza sanitaria integrativa delle spese mediche, con adesione automatica per il personale a tempo indeterminato e validità per l’intero quadriennio scolastico, salvo interruzioni contrattuali. La tutela si estende anche ai contratti a tempo determinato: non solo quelli annuali fino al 31 agosto, ma – secondo le intese più recenti – anche quelli fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno, ampliando così la platea dei beneficiari.

La misura si fonda sul Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, poi convertito in legge, che ha stanziato circa 65 milioni di euro l’anno per il quadriennio 2026-2029. Le prestazioni saranno finanziate attraverso questo fondo, con l’obiettivo di garantire un pacchetto di servizi sanitari integrativi che si affianchi al sistema pubblico.

La data di avvio prevista è il 1° gennaio 2026, ma non si tratta di un automatismo. L’attivazione effettiva dipenderà dalla pubblicazione del bando europeo per l’affidamento del servizio e dalla successiva aggiudicazione. Passaggi tecnici complessi, che il Ministero dell’Istruzione sta completando in queste settimane e che potrebbero influire sui tempi.

Ma oltre degli aspetti procedurali, la novità segna un cambio di paradigma culturale. La scuola non viene più considerata solo come luogo di trasmissione del sapere, ma come un ambiente di lavoro che richiede tutele specifiche, in linea con la complessità del ruolo educativo. È un passo verso un welfare contrattuale più inclusivo, che riconosce l’intensità emotiva, cognitiva e fisica del lavoro svolto quotidianamente da docenti e Ata.

Non sorprende, quindi, che tra le richieste avanzate da Anief compaia anche l’istituzione di un osservatorio sul burnout e di strumenti più ampi per la tutela della salute psicofisica del personale. Segnali di una contrattazione che punta a incidere sulla qualità della professione, non solo sulle garanzie tradizionali. Restano però alcune incognite. La definizione delle prestazioni incluse – diagnostica, visite specialistiche, cure oncologiche, assistenza dentale o ostetrica – è ancora in fase di confronto. Da chiarire anche quali strutture entreranno nella rete convenzionata e come saranno gestite le adesioni.

E soprattutto c’è il nodo dei tempi: diversi sindacati avvertono che l’attivazione del servizio potrebbe non coincidere con l’inizio del 2026, a causa dei passaggi amministrativi ancora in corso. Un dettaglio non secondario, che determinerà quando la “svolta” potrà tradursi in benefici concreti per chi lavora ogni giorno nelle scuole italiane.