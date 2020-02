Addio ai graffiti del 5Pointz a New York

A Long Island City, nel quartiere Queens di New York, si trova un complesso industriale dove i graffiti sono permessi. Parliamo di 5Pointz The Institute of Higher Burnin, noto anche come “la Mecca dei graffiti”.

Wikimedia - 5Pointz, New York

Nel 2013 i fratelli Wolkoff, proprietari dell’edificio, avevano imbiancato le pareti della Mecca dei graffiti anticipandone la demolizione, con lo scopo di far sorgere al suo posto un complesso residenziale di circa 1300 appartamenti. Gli artisti avevano fatto causa loro e una giuria si era pronunciata a favore dei diritti degli artisti nel 2017.

Nel 2018 il giudice della Corte Suprema di Brooklyn Fredrick Block aveva ordinato il pagamento di 6,7 milioni di dollari a 21 artisti per i murales cancellati al 5Pointz dai Wolkoff: una sentenza definita storica, di svolta per il Visual Artists Rights Act (VARA) (fonte: artnet news) che garantisce agli artisti determinati diritti per i loro lavori e le loro opere. A Brooklyn, infatti, il giudice aveva riconosciuto il valore collettivo dei graffiti, affermando che la costruzione era diventata “un’attrazione turistica di primo piano”e accordando il massimo risarcimento per questi artisti.

Si trattava della vittoria dell’arte e del buon senso contro la speculazione edilizia e contro chi, con eccessiva spregiudicatezza, persegue i suoi fini e i suoi affari senza badare a ciò che calpesta durante il tragitto.

www.flickr.com © Forsaken Fotos

Il 5Pointz era, fino al 2013, un museo a cielo aperto e raccoglieva le opere di numerosi street artists, writers e urban artists. Era un tempio sacro per tutta la cultura urban e molti artisti si erano espressi contro la rovina del 5Pointz. Tanto per dirne uno: Banksy, che, tramite un messaggio sul suo sito che accompagnava le foto dell’ultima opera del progetto newyorhese “Better Out Than In”, aveva chiesto di salvare l’edificio.

Guardando le foto del 5Pointz prima e dopo l’operazione dei Wolkoff, viene spontaneo chiedersi, per chi non è a conoscenza dei fatti, il motivo di questa carneficina.