Spesso si è portati a credere che la pasta a marchio dei supermercati possa essere di bassa qualità, o comunque non buona quanto quella di marchi ben più noti. Eppure non sempre è così, basta vedere chi è che produce la pasta Fior Fiore Coop per rendersi conto che i prezzi bassi non sono sempre indice di una bontà minore.

Parliamo di una linea di pasta – la Fior Fiore Coop – che rientra nella gamma di alta qualità, con un prezzo però assai ridotto rispetto a pastifici più rinomati. Non è un caso, infatti, che i vari formati vadano letteralmente a ruba nei vari punti vendita Coop, questo perché è un prodotto davvero buono e – sapendo chi è a produrlo – si spiega l’elevata qualità.

Chi produce la pasta Fior Fiore Coop, qualità garantita

La pasta è senza ombra di dubbio uno degli alimenti più consumato in Italia e proprio per questo è un argomento che interessa moltissimo, la qualità di questo prodotto è fondamentale per la riuscita di una ricetta, anche la più banale. Esistono tantissimi pastifici italiani, ma nessuno avrebbe mai immaginato che molti dei più importanti fossero dietro la produzione della linea Fior Fiore Coop.

E invece è proprio così, i vari formati e le diverse tipologie di questa linea sono prodotti da diversi pastifici. A occuparsi della produzione della pasta Gragnano DOP e di quella all’uovo c’è il Pastificio Liguori. Dietro innumerevoli formati c’è il Pastificio Rummo, e ancora il De Mattei e il Gramm che si occupa di alcuni formati come i cavatelli, gli gnocchetti sardi e le orecchiette.

Il sito ufficiale della Coop, infatti, ha una specifica ben chiara che riguarda proprio la linea Fior Fiore, che è di qualità premium, dunque l’eccellenza in fatto di pasta. Cosa che non è difficile da credere, considerato quali sono i pastifici che si occupano della produzione, tutti marchi conosciuti in tutto il mondo proprio per la qualità della pasta che producono.

Il minimo comun denominatore che unisce i vari pastifici sopraelencati è proprio la bontà della pasta che producono, che si differenzia per la callosità e la capacità di mantenere la cottura, due caratteristiche fondamentali per valutare se una pasta è di buona qualità oppure no. Altro valore aggiunto della linea Fior Fiore Coop è la grande quantità di formati offerti, c’è praticamente di tutto, dalle tipologie più comuni fino a quelle più ricercate.