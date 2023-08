La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days, di Giuseppe Granelli e Emilio Targia

Con la prefazione di Henry Winkler e la postfazione di Max Pezzali, La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days è un libro per i fans più accaniti, per chi ha delle curiosità o per chi era appassionato delle storie di una delle serie tv più amate di sempre.

Chi decide di scrivere questo libro e intraprendere questo viaggio, è Giuseppe Granelli, medico radiologo di Codogno (LO), fin da bambino grande appassionato di Happy Days e fondatore e presidente da circa vent’anni dell’Happy Days International Fans Club.

Tutti i membri del cast lo conoscono, è il più grande fan e collezionista di Happy Days al mondo; noi lo abbiamo conosciuto al telegiornale, quando nel 2021 organizzò a Codogno la mostra su Happy Days mettendo a disposizione la sua immensa collezione.

Quando il Covid iniziava a diffondersi in Italia partendo proprio da Codogno, Henry Winkler-Fonzie, gli scrisse direttamente su Twitter un messaggio per la città Stay healthy, stay safe. Da questo spunto Granelli decise poi di organizzare una mostra sui Giorni Felici per andare oltre la pandemia. La mostra fu presentata da Max Pezzali, che in uno dei suoi pezzo storici, Gli anni, cita proprio gli anni di Happy Days e di Ralph Malph e che scrive anche la postfazione di questo libro.

Nel libro si racconta la serie fin dalla sua gestazione, si scoprono le fasi della scrittura e della registrazione delle puntate, le scelte della produzione, l’amore del pubblico, le storie, gli attori, i personaggi, i set, i dietro le quinte; troviamo anche interviste esclusive a Marion Ross, Don Most, Anson Williams, Scott Baio, e molti altri. Non mancano aneddoti e curiosità, come la musica del juke box che partiva con il pugno di Fonzie; in realtà, racconta Fonzie stesso nella prefazione, c’era un uomo meraviglioso di nome Bob che attaccava prontamente la presa e lo faceva partire.

Questo libro è un viaggio, per i fans più accaniti della serie o per chi ha delle curiosità, o per chi era appassionato delle avventure dei personaggi, il tutto arricchito da bellissime fotografie degli attori sul set e fuori dal set, ma anche copioni, locandine, moto, dischi, vestiti e molto, molto altro, tutto tratto dalla collezione di Happy Days più grande del mondo.

Happy Days è una delle serie TV più amate di sempre: nel 2009 da un sondaggio viene fuori che tra 29 serie tv è risultato il telefilm più amato degli anni 70 a 80 davanti a Star Trek. Ha lanciato attori come Robin Williams, Julia Roberts e Anne Hathaway, ha vinto numerosissimi premi e ottenuto 16 nomination agli Oscar della televisione.

Nel libro sono coinvolti tutti i protagonisti della serie, ma anche la produzione, il regista, Gary Marshall, animo italiano, figlio di emigranti della provincia di Chieti, e anche alcuni personaggi minori che però sono sempre rimasti nel cuore di fans di tutto il pianeta.

Il libro è anche una guida alla visione con tutti gli episodi delle 11 stagioni, dalla prima puntata pilota, con attori diversi da quelli che poi entreranno nella storia della serie (leggiamo che Gary Marshall concesse tre ore di prove a Ron Howard-Richie e Anson Williams-Potsie invece che una sola, tanto li voleva nel cast). Capitoli interi sono dedicati alle moto, alle auto, alle canzoni, alle frasi celebri di Fonzie.

La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days è scritto in ricordo di Erin Moran, Gary Marshall, Tom Bosley, Al Molinaro e Pat Morita.