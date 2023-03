La diffusione dei software gestionali per aziende e professionisti ha subito un’accelerazione nel corso degli ultimi due anni. A fare la differenza è stata la possibilità di sfruttare soluzioni in cloud che si sono rivelate preziose in momento storico in cui il ricorso allo smart working è diventato una necessità.

Ma cosa si intende esattamente per gestionali in cloud? Scopriamo cosa sono, a cosa servono e quali sono i vantaggi per imprese e studi professionali.

Software in cloud: cosa sono?

La trasformazione digitale che sta interessando aziende, liberi professionisti e PA ha dato un nuovo volto all’organizzazione del lavoro. Al tempo stesso, la necessità di essere sempre connessi, di una maggiore flessibilità e di lavorare in autonomia anche da remoto sono diventate esigenze irrinunciabili. Se i software gestionali per aziende e professionisti erano già largamente adottati per semplificare e rendere più efficiente il lavoro, in un simile contesto l’affermazione del cloud, come alternativa all’installazione on server, è stata quasi un’evoluzione fisiologica. Un software in cloud può essere infatti definito come un gestionale comodamente accessibile mediante una connessione internet da qualsiasi dispositivo e che prevede un’installazione su un’infrastruttura esterna.

Vantaggi dei gestionali in cloud per aziende e professionisti

La funzionalità in cloud rende i software gestionali per aziende e professionisti una preziosa risorsa per l’organizzazione del lavoro a diversi livelli. In particolare, i vantaggi di un software gestionale in cloud possono essere così riassunti:

accessibilità dei dati : grazie al cloud, documenti, dati e altre informazioni possono essere comodamente consultati, organizzati, aggiornati e archiviati, da qualunque dispositivo dotato di connessione internet;

: grazie al cloud, documenti, dati e altre informazioni possono essere comodamente consultati, organizzati, aggiornati e archiviati, da qualunque dispositivo dotato di connessione internet; protezione e sicurezza : i sistemi di sicurezza dei dati e protezione della privacy dei gestionali in cloud garantiscono una tutela molto più completa ed elevata rispetto ai tradizionali sistemi basati installati on server;

: i sistemi di sicurezza dei dati e protezione della privacy dei gestionali in cloud garantiscono una tutela molto più completa ed elevata rispetto ai tradizionali sistemi basati installati on server; abbattimento dei costi : l’installazione su un’infrastruttura esterna garantisce una riduzione dei costi legati alla gestione dei software , agli investimenti in hardware e alla loro manutenzione, ma anche quelli legati all’assistenza tecnica;

: l’installazione su un’infrastruttura esterna garantisce una , agli investimenti in hardware e alla loro manutenzione, ma anche quelli legati all’assistenza tecnica; modulabilità e scalabilità : a differenza di un tradizionale software in locale, i gestionali in cloud per aziende e professionisti possono essere agevolmente modulati a seconda delle esigenze, in risposta a incrementi o riduzioni del lavoro o di altre necessità sopravvenute.

: a differenza di un tradizionale software in locale, i possono essere agevolmente modulati a seconda delle esigenze, in risposta a incrementi o riduzioni del lavoro o di altre necessità sopravvenute. aggiornamenti automatici : l’ efficienza del software è sempre garantita da aggiornamenti continui eseguiti automaticamente dal provider.

: l’ è sempre garantita da aggiornamenti continui eseguiti automaticamente dal provider. funzionalità on-demand: tutti i servizi e le funzionalità vengono erogate solo se effettivamente richieste e utilizzate.

Il valore aggiunto di un’assistenza completa e dedicata

Destreggiarsi nel mare magnum dei software gestionali per aziende e professionisti può diventare complicato. A parità di funzionalità, a fare la differenza è la scelta di soluzioni gestionali in cloud dotate di un servizio di assistenza completo e altamente specializzato, in grado di amplificare i benefici di questa tecnologia e di supportare il cliente in ogni momento. Lo dimostra l’esperienza di Bemi Sistemi che ha basato la propria offerta di software in cloud per aziende e liberi professionisti sull’elevata competenza dei propri tecnici qualificati e su service farm certificate che consentono di offrire un servizio ad alto contenuto di innovazione.