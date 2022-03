10 cose insolite e interessanti che puoi fare online

Per la maggior parte, Internet è diventato un fenomeno piuttosto familiare e di routine. Molte persone sfruttano il suo potenziale in modo molto limitato — passando ore a sfogliare il feed delle notizie nei social network, guardando i video dei blogger su YouTube…Questo è terribilmente noioso!

Molti non pensano nemmeno a quante opportunità Internet offra effettivamente ad una persona moderna. Per risolvere questo problema, abbiamo compilato per te un elenco di attività interessanti sul Web che ti piaceranno sicuramente e aiuteranno a diversificare il tuo tempo libero.

Quindi, cosa è possibile fare di inconsueto su Internet?

1. Visita un altro Paese tramite Google Maps

Immagina di essere sul Westminster Bridge, nel cuore di Londra, e un secondo dopo stai camminando a Central Park a New York, e dopo un momento, stai guardando il maestoso Burj Khalifa a Dubai. Interessante, non è vero? E questa non è fantasia!

Tutto ciò di cui hai bisogno per questo tipo di viaggio è Google Maps. Basta selezionare una posizione interessante sulla mappa del mondo, fare clic sull’immagine dell’omino giallo nell’angolo in basso a destra della mappa e spostarla nel punto selezionato. Di fronte a te si aprirà una strada, una piazza o un altro territorio, lungo il quale potrai “camminare” quasi come in un gioco per computer. Il tutto è molto facile, informativo ed emozionante!

2. Scopri la storia della tua famiglia e del tuo cognome

La maggior parte dei nostri contemporanei non conosce i propri parenti delle generazioni precedenti alle loro bisnonne e bisnonni, ma questo argomento è così interessante! Non puoi immaginare chi fossero veramente i tuoi antenati. Ad esempio, il genetista britannico Chris Tyler-Smith ritiene che oggi circa lo 0,5% di tutti gli uomini sulla Terra siano discendenti di Gengis Khan, e si tratta di circa 16 milioni di persone.

Ci sono molti servizi su Internet attraverso i quali puoi ricercare la storia dei tuoi antenati e del tuo cognome. Certo, non dovresti fidarti completamente di questi servizi, perché è possibile sbagliare. Ti consigliamo di tenere a mente questo problema.

3. Trova gli amici con cui hai perso i contatti

Probabilmente hai vecchi amici e conoscenti di una volta, che, ad un certo punto, hai semplicemente “perso di vista” e con i quali non hai più comunicato da quel momento. Ad esempio, non ti sei mai più rivisto dopo un campo scuola per bambini o ti sei trasferito in una nuova scuola. Forse è il momento di scoprire come stanno? E se abitassero nella strada accanto e tu non lo sapessi nemmeno?

Il modo più semplice per trovare qualcuno è cercare sui social network (Facebook, LinkedIn, ecc.), dove puoi inserire il suo nome, età, città di residenza e altro. Oppure usa una normale ricerca su Google: spesso funziona. Se invece hai una foto della persona che stai cercando, prova a utilizzare Google Image Search. Questo a volte aumenta notevolmente le possibilità di successo. Skype, Zoom, House Party e simili sono servizi perfetti per una comunicazione completa.

4. Fai nuove amicizie o trova l’amore faccia a faccia

La chat roulette è perfetta per trovare nuovi amici e persino l’anima gemella. CooMeet è l’ideale per gli uomini che vogliono incontrare donne attraenti e interessate. Ci sono sempre solo persone reali su coomeet.com/it/chatroulette. Bazoocam — per gli amanti della comunicazione facile e gli appassionati di webcast. Shagle — per chi ha bisogno di un filtro di geolocalizzazione. Chatrandom — per i fan delle chat roulette tematiche. Emeraldchat è per coloro che apprezzano un approccio non standard riguardo alla scelta dell’interlocutore. Omegle è per coloro che preferiscono i classici già collaudati della chat roulette. Chatroulette — anche per quelli.

Le chat roulette sono una grande opportunità per divertirsi, incontrare nuove persone e migliorare le tue capacità di comunicazione, e forse anche trovare l’amore.

5. Impara una nuova professione e cambia completamente la tua carriera

Viviamo in un’epoca in cui puoi studiare e lavorare direttamente da casa al computer. Inoltre, sul Web c’è solo una quantità enorme di materiale didattico che copre diversi campi. Molti di loro sono completamente gratuiti.

Puoi padroneggiare la programmazione, la modellazione 3D, gli schizzi, la modifica e il montaggio di foto e video, il web design e altro ancora. Tutto ciò di cui hai bisogno è la volontà, perseveranza dal momento che di tempo ce n’è abbastanza nella nostra era di coronavirus. Approfitta del momento!

6. Avvia il tuo blog

Se hai molti pensieri interessanti che vuoi condividere con il mondo, perché no? Apri un blog e condividili con tutti. Ci sono tonnellate di piattaforme di blogging: Medium, Telegra.ph, Blogger, LiveJournal e altre. Inoltre, non dimenticare i video blog e i mini-blog sui social network, come Instagram.

Ci sono davvero molte piattaforme per l’auto-espressione e se il tuo blog si rivela davvero interessante e attira un vasto pubblico, puoi guadagnare molto bene da questo tipo di intrattenimento.

7. Aprire una piccola impresa su Internet

Perchè no? Se, ad esempio, sai come creare qualcosa con le tue mani (gioielli, giocattoli per bambini, portafogli in pelle — qualsiasi cosa), allora perché non promuoverlo e venderlo su Internet? Per fare ciò, non è affatto necessario pagare per la creazione di un sito Web spendendo molti soldi. Instagram o gli sviluppatori di siti Web gratuiti possono andare bene per cominciare. Non è difficile trattarli e svolgono pienamente le loro funzioni.

8. Impara una nuova lingua

Ci sono tantissimi modi per migliorare le tue abilità linguistiche. Puoi leggere articoli di autori stranieri, esplorare siti in una lingua diversa, utilizzare chat video anonime per incontrare stranieri e così via. Puoi anche iscriverti a corsi di lingua online per acquisire una conoscenza più approfondita in breve tempo, ma sono quasi sempre a pagamento e piuttosto costosi.

Ti ricordiamo inoltre che esistono applicazioni mobili per l’apprendimento delle lingue straniere. Spesso, le funzionalità di base offerte sono disponibili gratuitamente e quelle a pagamento di solito non per tutti sono necessarie. Hai sempre l’applicazione con te direttamente sul tuo smartphone, così puoi imparare la lingua quasi in qualsiasi momento.

9. Esplora lo spazio attraverso un telescopio e fotografa stelle lontane

Sicuramente molti di voi pensano di poter vedere lo spazio solo da un grande osservatorio, di doversi recare in un posto specifico, organizzare un’escursione (che non è sempre possibile), pagare parecchi soldi ma… Aspetta! Ora tutto è molto più semplice. Sono tanti i servizi con cui esplorare lo spazio in tempo reale.

Ad esempio, il servizio iTelescopes offre agli utenti l’accesso a 20 telescopi pubblicamente disponibili in 4 osservatori. Tuttavia, per questo è necessario registrarsi e pagare. Un’altra risorsa interessante è il MicroObservatory Robotic Telescope Network. Ti permette di scattare una foto di un oggetto spaziale. Seleziona un oggetto, specifica i parametri principali dell’immagine e inserisci il tuo indirizzo e-mail. Quando il telescopio avrà scattato una foto, la riceverai via e-mail. Tuttavia, l’attesa potrebbe durare a lungo. Infine, un servizio in più per chi ama esplorare lo spazio. Su Slooh.com, puoi monitorare il lavoro del telescopio per soli $ 5 al mese e persino assumere il controllo per $ 25.

10. Diventa un volontario e compi buone azioni

I volontari non sono solo persone che aiutano i senzatetto, organizzano rifugi per animali e aiutano le vittime di disastri naturali. Puoi facilmente fare volontariato online e aiutare gli altri. A tal proposito, ci sono molte opzioni:

Diventa un amico virtuale per una persona sola: sostieni, comunica, mostra che nessuno a questo mondo è solo. Trova un lavoro come tata online: leggi libri ai bambini, racconta storie interessanti e semplicemente intrattieni i bambini, dando ai genitori un po’ di tempo per rilassarsi. Lavora come animatore attraverso lo schermo, intrattenendo bambini e adulti. A proposito, questo servizio è stato molto utilizzato in diversi Paesi negli ultimi anni. Soprattutto a seguito della pandemia di coronavirus. Diventa uno specialista in libertà vigilata. Queste persone aiutano gli ex detenuti ad adattarsi alla vita in libertà, a realizzare i propri errori e a non commetterli in futuro. Questo è un lavoro davvero importante ed efficace.

Naturalmente, questo non è tutto. Ci sono molte altre opzioni su come rendere la tua esperienza online utile per te stesso e per gli altri. La cosa principale è la tua volontà.

Internet è una piattaforma senza limiti per la comunicazione, l’interazione con altre persone, lo sviluppo personale, l’espressione di sé e l’aiuto verso gli altri. Dipende solo da te come utilizzerai tutte queste opportunità.

Speriamo che da questo articolo tu abbia imparato qualcosa di nuovo e ora puoi diversificare la tua esperienza online. Ti auguriamo di trovare il tuo passatempo eccitante, remunerativo ed efficace!