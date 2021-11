Quanto sono pericolosi i telefoni cellulari?

I telefoni cellulari hanno migliorato il modo in cui comunichiamo tra di noi dal 21° secolo. Vediamo un aumento degli utenti di telefoni ogni anno, e le marche tengono il passo producendo molti.

Uno studio ha dimostrato che oltre il novantacinque per cento degli adulti negli Stati Uniti ha un telefono, mentre più del cinquanta per cento ha un tablet. Questo significa quanto siano popolari questi dispositivi.

Usiamo i nostri telefoni per ricevere o inviare messaggi e ricevere avvisi, tuttavia la maggior parte delle persone sono dipendenti dai loro telefoni, e questo è dannoso per la loro salute. Alcune cose come il cablaggio sono essenziali nel mondo di oggi, ma potrebbero influenzare la vostra salute.

Questo articolo vi dimostrerà perché i telefoni cellulari sono dannosi per la nostra salute.

1. I telefoni diffondono infezioni

Ci sono alte possibilità che il tuo telefono si infetti quando lo usi in un ospedale o in un mercato. Uno studio condotto su cinquecento telefoni presso l’Università di Londra, ha rivelato che la metà di essi aveva dei batteri. Ci sono poi altri dispositivi che hanno patogeni nosocomiali che si trovano nelle istituzioni mediche.

Purtroppo non ci si può liberare di questi batteri con l’uso di gel antimicrobici. Si consiglia quindi di pulire il telefono almeno una volta alla settimana per sbarazzarsi di questi batteri. Questa mossa inibirà la loro diffusione.

2. Udito compromesso

I dispositivi mobili compromettono il nostro udito rilasciando radiazioni nocive. Questo si verifica in questioni delicate e potrebbe portare alla perdita dell’udito. I campi elettromagnetici di un telefono causano seri problemi all’udito se usati per molto tempo. Uno studio ha anche dimostrato che l’esposizione prolungata a un telefono cellulare può far perdere l’udito nell’orecchio più usato.

3. I telefoni causano il cancro al cervello

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che i telefoni rilasciano onde radio. Queste onde causano il cancro: il cervello assorbe le radiazioni emesse dai telefoni e questa è una delle principali cause di cancro al cervello.

Uno studio ha dimostrato che la maggior parte dei tumori riportati dal 2020 sono dovuti all’uso del telefono. Queste malattie hanno più probabilità di colpire le persone che hanno usato i telefoni per più di vent’anni.

4. Aumentano il tasso di incidenti

Un telefono cellulare è un esempio di un gadget che può causare una distrazione visiva quando viene usato dai conducenti. Si ritiene che le probabilità di schiantarsi quando si usa un telefono siano del venti per cento più alte rispetto a chi non lo usa.

Un telefono è una distrazione significativa ed è responsabile della maggior parte degli incidenti. L’uso di un telefono quando si guida aumenta le possibilità di incidenti di oltre l’ottanta per cento. È sconsigliabile usare un telefono mentre si guida per essere al sicuro.

5.I telefoni causano stress

Un telefono cellulare può aumentare i tuoi livelli di stress se lo guardi spesso. La condizione peggiora dopo la ricezione di numerosi avvisi di notifica. Si ritiene che l’esposizione ai telefoni possa causare privazione del sonno e stress, ma può causare anche depressione ad alcune persone.

Lo stress non è adatto alla salute, ed è la causa principale delle malattie mentali. È consigliabile limitare l’uso del telefono e interagire con le alter persone per costruire la propria vita sociale.

Riflessioni finali

I telefoni cellulari esistono da molti anni. Il loro compito principale è quello di migliorare la comunicazione. Hanno molti vantaggi ma, come abbiamo visto in questo articolo, possono costituire anche una minaccia per la nostra salute.