La pelle: come cambiano esigenze e trattamenti nelle varie fasi della vita

La nostra pelle è un organo vivo e dinamico, che cambia perennemente durante l’intera esistenza. Dalla delicatezza dell’infanzia si passa inevitabilmente alle problematiche dell’adolescenza, quando la pelle deve fare i conti con gli sbalzi ormonali, l’elevata produzione di sebo, l’acne e le impurità, per arrivare alle tappe di vita successive e alla scoperta di rughe e perdita di tono.

Ogni fase della vita deve essere affrontata considerando le esigenze della pelle, e i trattamenti di cui necessita. La scelta dei prodotti è essenziale per detergere con delicatezza, nutrire e idratare grazie all’uso di una crema viso adatta all’epidermide e all’età. L’adeguatezza di una crema si misura anche laddove è in grado di riparare e proteggere la pelle, per garantirle l’ideale stato di benessere.

La pelle inizia a invecchiare dopo i vent’anni

L’inesorabile processo d’invecchiamento, a cui è soggetta la pelle, inizia intorno ai vent’anni. A 25 anni si evidenziano i primi segni, e osservando attentamente la pelle si nota la comparsa di sottili rughette. All’invecchiamento della pelle contribuiscono uno stile di vita poco equilibrato, così come i fattori genetici ma, soprattutto, l’errata skincare quotidiana. Già in giovane età è importante detergere accuratamente l’epidermide, e non dimenticare mai di stendere un velo di crema idratante la mattina, e struccarsi accuratamente la sera. Necessario valutare positivamente l’inserimento nella beauty routine di un siero, e di prodotti a elevato fattore di protezione solare.

La bellezza del viso dopo i 30

Dopo i trent’anni la cura del viso deve essere più accurata. Nel rituale di bellezza quotidiano non devono mancare la pulizia mattutina e quella serale, ancora più attenta alla rimozione del make up. Una volta detersa, la pelle deve essere tonificata per poi passare all’applicazione di un siero in abbinata a un prodotto idratante. Indispensabile inserire nella beauty routine prodotti antiage, per rallentare il processo d’invecchiamento della pelle.

Almeno una volta la settimana la pelle deve essere sottoposta a un processo di esfoliazione, per eliminare le cellule morte, favorire l’ossigenazione e il microcircolo.

Estremamente utile anche il fattore rigenerazione, applicando settimanalmente una maschera capace di idratare in profondità, contrastare le rughe, ed eliminare le impurità e il sebo.

Per una pelle giovane fra i 40 e i 50

Avere una bella pelle dopo i 40 non è un’impresa impossibile, ma bisogna agire con rigore e soprattutto combattere l’incedere del tempo. All’uso dei prodotti consueti, già sperimentati negli anni precedenti, è necessario abbinare soluzioni in grado d’incentivare la produzione di collagene, la proteina che aiuta la struttura della pelle a mantenersi in forma. Ideali i cosmetici a base di vitamina A e C e le soluzioni idratanti ricche di acido ialuronico, così come le creme idratanti anti-età figlie della tecnologia avanzata.

Ideali le proposte che aiutano a idratare, correggere, rimodellare e rigenerare la pelle, texture straordinarie per trattamenti estremi.

Una bella pelle è anche la conseguenza di un adeguato esercizio fisico e di specifiche sessioni sportive, perché il movimento stimola la circolazione del sangue, contribuendo a rendere la pelle più fresca e tonica.

Le pelli mature

Superati i sessant’anni, la skincare deve essere rigorosa e, oltre ai prodotti abituali, è indispensabile utilizzare creme antirughe rassodanti, formule arricchite con ingredienti di origine naturale, come i peptidi e la vitamina C. La sera inoltre è importante aggiungere prodotti in grado di aiutare la pelle a rigenerarsi durante le ore notturne, con una specifica azione rimpolpante e antirughe.

A supporto della salute della pelle può rivelarsi davvero utile seguire un percorso di rieducazione cutanea, personalizzato in base alle necessità e al tipo di epidermide.