Monokerostina è il nuovo farma-fumetto di Alessandro Baronciani, una storia dentro una scatola medicinale. Ogni storia è una pillola. Monokerostina parla di una ragazza, del suo unicorno e di una foresta dove una forte tempesta durante la notte ha portato via tutti gli alberi. Parla anche di quando le cose non vanno bene, di una scoperta e di una guarigione. 12 episodi a fumetti che parleranno di viaggi fantastici e anche questa volta, come in Come Svanire Completamente, non ci sarà un vero e proprio ordine con cui leggere la storia. Dovrete scoprire la trama leggendo il fumetto e mettendo insieme tutti gli indizi.

Monokerostina nasce grazie ai lettori attraverso la raccolta fondi sul sito. La raccolta fondi è iniziata lunedì 29 giugno e ci saranno soltanto 1460 ore per comprare una copia del libro che verranno stampate soltanto nelle copie ordinate sul sito. Un occasione per diventare “ editore”, un sostenitore del progetto e finanziare un libro che sarà “unico”.

Alessandro Baronciani è un fumettista, illustratore. Lavora per tante case editrici come illustratore e per Bao Publishing, dove ha stampato tutti i suoi fumetti: Le Ragazze Nello studio di Munari, Quando Tutto Diventò Blu, La Distanza (con Colapesce), Negativa. Collabora da anni come grafico realizzando poster e manifesti per i maggiori festival di musica indie in giro per l’Italia, suona e si diverte a sperimentare e creare nuovi libri attraverso piattaforme online.

La parola all’autore:

Com’è andato il lancio di Monokerostina?

Il lancio è stato lunedì alle 18 di sera ed è andato benissimo. Stefano, che mi ha dato una mano col web, mi ha detto che c’era così tanta gente sul sito che non si riusciva a prendere una copia.

Puoi raccontarci qualcosa di più sul tuo nuovo fumetto?

Il libro parla di farmaci, di cura, di pastiglie per “sognare”. Ci sono quelle che fanno dormire, ma si sono dimenticati di quelle che ti fanno sognare! Dentro la scatola ci trovate una ragazza un po’ particolare, va in giro con il suo unicorno in un paese vicino alle montagne. Tra boschi di abeti, nebbie e tempeste. Ogni storia è una pillola, come in Come Svanire Completamente, dovrai risalire alla storia prendendo tutte le pillole.

Come ti è venuta l’idea?

L’idea era nella mia testa da tanto tempo, aveva preso forma mentre montavo le scatole di Come Svanire Completamente, stavo pensando a come mettere in pratica di nuovo tutto il know-how che avevo ottenuto con il crowdfunding.

Non vediamo l’ora di prendere le pillole! Anche il video trailer è molto bello!

La colonna sonora del video promo l’ho suonata io! Nella mia testa ricorda Kaneda, il protagonista di Akira, con il giubbotto con la pillola “good for health, bad for education” che entra a Neo Tokyo sulla sua moto rossa fuoco.

COMPRA MONOKERATINA DI ALESSANDRO BARONCIANI