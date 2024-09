Sayonara Daisy: tutte le ragazze di Jun Mayuzuki

Nel volume di racconti Sayonara Daisy Jun Mayuzuk ci fa innamorare, ancora una volta, delle sue protagoniste. E ci fa molto riflettere sulla condizione femminile.

j-pop.it La meravigliosa copertina di Sayonara Daisy

Sayonara Daisy, volume antologico che raccoglie le migliori storie breve di Jun Mayuzuki, è un titolo veramente molto interessante, arricchito anche da una splendida sovracopertina trasparente nell’edizione J-Pop. Il manga dicevo è interessante per almeno tre motivi, che andrò a sviscerare nel corso di questa mia analisi, ovvero l’autrice, una delle mangaka più iconiche e riconoscibili della sua generazione, quindi le tematiche affrontate e, infine, il quadro generale dell’opera.

www.animeclick.it Una pagina interna dell’edizione giapponese di Sayonara Daisy

La prima cosa da cui partire è, a mio avviso, il tratto di Jun Mayuzuki, autrice già di Dopo la pioggia e, in particolare, di Kowloon Generic Romance dove la sua arte in fatto di realizzazione e design dei personaggi raggiunge il suo apice. Questi racconti appartengono a un periodo precedente questi due lavori, coprendo un arco temporale che va dal 2007 ed arriva al 2017. Un dettaglio non trascurabile perché è utile per osservare con attenzione anche l’evoluzione del disegno dell’autrice che, pur avendo sempre dalla sua una grazia rarissima nel delineare personaggi femminili e maschili che ti fanno innamorare all’istante, è andata via via sempre più ad affinare la sua tecnica. In questi racconti c’è molto più spazio per una dimensione quasi caricaturale in certi volti e descrizione dei corpi delle protagoniste, che via via viene limata nelle opere successive. Tuttavia, come dicevo in precedenza, la bellezza domina su tutti e sfogliare le pagine, anche molto esplicite in certi casi, di questo volume è sempre una festa per gli occhi.

Il secondo punto su cui mi vorrei soffermare sono i temi affrontati nei racconti, che sono svariati, ma tutti uniti da un filo rosso, ovvero la condizione della donna nel contemporaneo, segnatamente all’interno della società giapponese. Ci sono riflessioni sul concetto di “valore del corpo”, analisi profonde su “forma e sostanza”, c’è tutto un racconto che da un certo punto di vista fa una parodia di un certo femminismo militante barricadero volto soltanto a vendere una copia in più del proprio libro ma poi non rispondente alla realtà dei fatti. E tutto questo coacervo, molto profondo di temi, viene tenuto insieme da uno stile di racconto sempre molto leggero, non superficiale, ma pop: magari si parla di depressione o di incapacità di comunicare i propri sentimenti più veri alla persona amata, ma lo si fa sempre col sorriso sulle labbra, mettendo in scena magari situazioni buffe o caricaturali. Aspetti per altro che rivedremo sia in Come dopo la pioggia sia in Kowloon.

www.animeclick.it Un’altra pagina interna di Sayonara Daisy

Infine vorrei sottolineare come, nonostante siamo di fronte a un titolo smaccatamente pop, l’impostazione generale di questa raccolta la si può cogliere in maniera netta, senza alcun tentennamento. Sono spaccati di giovani donne alle prese con i problemi, ma anche con le opportunità e sfide, che la società contemporanea pone loro davanti. Famiglia, relazioni, bisogni personali, dubbie, ansie e desideri si mescolano con queste protagoniste così belle e attraenti da parere irreali. Eppure, nei loro modi di comportarsi, nelle loro idiosincrasie e tentennamenti scopriamo scampoli di ragazze che conosciamo, che magari abbiamo amato o, perché no, che assomigliano tremendamente a noi. Un volume veramente ottimo, di grande qualità e disegnato divinamente.