Il ragazzo meraviglia: Robin Champloo

Juni Ba ne Il ragazzo meraviglia dimostra quanto il comics “americano” sia ancora vivo e vegeto. Soprattutto se si apre al mondo.

La copertina de Il ragazzo meraviglia

Con Il ragazzo meraviglia Juni Baha fatto proprio un lavoro meraviglioso! Questo titolo, pubblicato da Panini Comics nella collana DC Black Label, infatti, al di là degli indubbi meriti, che andrò a esplorare in questo mio pezzo, va anche a rispondere alla, vera o presunta, crisi del comics americano. Già perché ormai da due anni, stabilmente, anche negli Usa le vendite dei comics sono decisamente inferiori rispetto a quelle dei manga e serie storiche come, giusto per citarne una su tutte, Amazing Spider-Man, paiono avvitate sempre più in citazioni di se stesse o dei maestri del passato. Eppure, proprio come si evidenzia nell’eccellente prefazione proprio a questo volume, c’è tutta una schiera di nuovi autori che non hanno proprio voglia di “vivere nel passato celebrando le glorie di un tempo”, ma hanno forza, talento e coraggio per osare, e Juni Ba è proprio uno di questi. L’autore senegalese, cresciuto in Francia, ci consegna con Il ragazzo meraviglia una storia eccellente, con un’atmosfera street e urbana che mi ha ricordato un po’ Samurai Champloo, anche se in una versione più essenziale e punk, con per altro graditissimi tocchi horror.

Lo stile de Il ragazzo meraviglia

Grazie a una colorazione che definire espressiva è dire poco ed a dei disegni che non senza fronzoli si concentrano sull’azione più ipercinetica, questa storia con protagonista un Robin cresciuto “a pane e demoni” prende il titolo da quella, quasi omonima, di Frank Miller e Jim Lee ma discostandosene parecchio. Qui infatti “l’ingombrante” presenza di Batman non c’è, egli è solo un’ombra, visto che è fuori città per “combattere il male”. Robin allora, in uno stato di profonda crisi esistenziale, non riuscendo a trovare un proprio posto nel mondo dovrà occuparsi di una serie di misteriose sparizioni collegate a uno, si dice, “spaventoso demone” che infesta i vicoli e i recessi più bui di Gotham City. Damian Wayne non sarà solo perché, suo malgrado, sarà aiutato dai suoi “fratelli” fratelli” Nightwing, Red Hood e Red Robin. Quella che, almeno ad una prima occhiata, potrebbe sembrare la più classica delle “team up mission” in realtà si rivela un racconto profondissima e narrato con bravura estrema da Ba che si sofferma su svariate tematiche: come la depressione, la paura di non farcela, l’incertezza per un futuro che sembra non avere sbocchi e, soprattutto, il dover imparare a fidarsi negli altri per iniziare, una volta per tutte, a credere in se stessi.

L’azione ipercinetica de Il ragazzo meraviglia

Quante volte abbiamo letto storie come queste, con protagonisti i sidekick di Batman, esaurirsi in inutili scazzottate con nemici di secondo piano in trame di terz’ordine: qui siamo proprio su un altro pianeta. Il ragazzo meraviglia è teso e affilato come la lama di una katana e riesce a sorprendere, pagina dopo pagina, grazie a uno stile particolarissimo, che fonde il fumetto non solo europeo ma anche certi stilemi africani, calati nelle atmosfere metropolitane e oscure di Gotham City. Ottima anche la sceneggiatura, che mette sempre in tensione il lettore, non proponendo soluzioni di comodo ma anche “sfidandolo” a collegare i pezzi in un racconto che si dipana, pagina dopo pagina, in modo molto naturale e elegante.

Altre pagine de Il ragazzo meraviglia

Se è vero come, forse, è vero che il fumetto americano non sta passando il suo periodo migliore di sempre, è altrettanto vero che ci sono in giro opere fantastiche e degne di stare a fianco dei grandi, l’importante è sapere cercare con “cuore e mente” libere da preconcetti. Proprio come dovrà imparare il nostro Robin: affrontare a viso aperto i propri demoni e sprofondare nel buio per ritornare alla luce del giorno.