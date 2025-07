Temptation Island è un reality show di assoluto spicco in Italia. Un programma che attira costantemente moltissime persone sui social media e davanti alla televisione, non a caso è uno dei più seguiti in assoluto per notevole distacco.

Le tensioni fra le coppie, i possibili tradimenti, la delusione e la soddisfazione che si possono notare all’interno del programma. Accade praticamente di tutto a Temptation Island, e i fan non vedono l’ora di scopire nuove rivelazioni.

Proprio a riguardo del reality, Mediaset avrebbe spiazzato il pubblico e cambiato la programmazione addirittura in corsa. Scopriamo di più in merito al cambio di programmazione che avrà lasciato ben più di una telespettatrice.

Temptation Island, cambia la programmazione: i dettagli

Temptation Island cambia programmazione. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia sta ottenendo risultati davvero positivi, con le prime puntate che hanno raggiunto quote di ascolti a dir poco notevoli. Per quanto riguarda i prossimi episodi, e nonostante il successo, dovrebbe cambiare programmazione. Mediaset ha infatti deciso di raddoppiare le puntate in settimana, come riportato eccellentemente da Bubinoblog.it.

In base alle anticipazioni rportate dal portale web, è stato deciso che il reality show in questione andrà in onda con un doppio appuntamento nella settimana che va dal 21 al 27 luglio 2025, in particolar modo mercoledì 23 e giovedì 24. Questo significa in sostanza che salterà il classico raddoppio nell’ultima settimana. Non sappiamo ancora il motivo per cui Mediaset ha deciso di agire in questo modo, fatto sta che dovrebbe accadere qualcosa del genere. Un cambio di rotta che, comunque, difficilmente intaccherà il successo del programma televisivo italiano. Come abbiamo detto, infatti, i risultati sono a dir poco eccezionali fino a questo momento.

Se qualcuno temeva che potesse ricevere un contraccolpo, magari dopo tanti anni dello stesso format, non c’è alcun dubbio che si dovrà ricredere. Fino a questo momento, infatti, i risultati sono da considerarsi a dir poco eccezionali, se non addirittura impareggiabili con il passato. Gli ascolti record contribuiscono a rendere Temptation Island non soltanto il reality show più visto e chiacchierato, ma anche quello in cui gli eventi che seguono spesso nascondono colpi di scena e rivelazioni apparentemente inaspettati, ma che coinvolgono i telespettatori sia davanti alla TV che sui social media in maniera tale da parlare di quello che è accaduto anche nei giorni successivi alla puntata andata in onda. Questo, probabilmente, è il più grande merito di ideatori e registi del reality show.