Torna uno degli eventi più amati e suggestivi della città lagunare: la Festa del Redentore, che si svolgerà nel weekend tra il 18 e il 20 luglio.

Questa manifestazione, che unisce tradizione religiosa e spettacolo pirotecnico, richiama ogni anno migliaia di visitatori attratti dall’atmosfera unica e dalla bellezza senza tempo di Venezia.

La festa tra devozione e spettacolo pirotecnico

La Festa del Redentore è una ricorrenza profondamente radicata nella cultura veneziana, nata per celebrare la fine della devastante epidemia di peste che colpì la città tra il 1575 e il 1577. La notte più attesa, quella di sabato 19 luglio, è conosciuta come la “Notte famosissima” dai veneziani e si caratterizza per uno spettacolo pirotecnico di livello internazionale che illumina il cielo sopra il Bacino di San Marco. Quest’anno, il suggestivo show ideato da Parente Fireworks sarà intitolato “Casanova e l’Amore”.

Non si tratterà di una semplice sequenza di fuochi d’artificio, ma di una vera e propria narrazione visiva e emotiva dedicata alla figura storica di Giacomo Casanova. I fuochi, che per circa 40 minuti avvolgeranno la città dalla mezzanotte e mezza, utilizzeranno oltre 6.000 esplosivi e 2.300 kg di materiale pirotecnico, disposti su cinque zattere e venticinque pontoni, per creare immagini di stelle, cerchi e cascate dorate che danzeranno sopra le acque della laguna.

I colori dello spettacolo non sono casuali: il rosso simboleggia la passione, l’oro l’eleganza, il bianco i sogni rubati e il blu i misteri, creando un racconto che si riflette nelle acque veneziane e nel cuore di ogni spettatore. Ogni esplosione sarà un bacio, ogni scintilla un frammento di libertà, in un’ode all’amore e alla fragilità della città stessa. Data la grande affluenza e la necessità di garantire la sicurezza durante l’evento, l’accesso alle aree da cui sarà possibile assistere allo spettacolo pirotecnico è strettamente contingentato e richiede la prenotazione obbligatoria online.

Le prenotazioni sono aperte dal 7 luglio 2025, inizialmente riservate ai residenti nel Comune di Venezia iscritti all’anagrafe, con priorità per i residenti dell’Isola della Giudecca per il settore omonimo. Dal 10 luglio, la possibilità di prenotazione si estenderà anche ai non residenti per le aree di Zattere e San Marco, mentre per la Giudecca rimarrà riservata ai residenti fino alla fase finale, quando sarà aperta a tutti. L’evento prevede inoltre il pagamento di un Contributo di Accesso per chiunque si trovi nella Città Antica nelle giornate del 18, 19 e 20 luglio, dalle 8:30 alle 16:00, salvo le esenzioni previste.

Per agevolare gli spostamenti, venerdì 18 luglio dalle ore 20:00 sarà aperto il ponte votivo tra le Zattere e la Chiesa del Redentore sull’isola della Giudecca, che resterà accessibile fino alla mezzanotte di domenica 20 luglio. Il calendario della festa si apre venerdì 18 luglio con l’apertura del ponte votivo, simbolo del legame tra la città e l’isola della Giudecca. Sabato 19 luglio sarà la serata clou con il grande spettacolo pirotecnico nel Bacino di San Marco, a partire dalle 23:30.

Domenica 20 luglio, invece, è dedicata a eventi sportivi e religiosi: nel pomeriggio si terranno le tradizionali Regate del Redentore sul Canale della Giudecca, con gare per giovani su pupparini a due remi dalle 16:00, seguite da regate su gondole a due remi alle 17:30. La giornata si concluderà con la Santa Messa Votiva alle 19:00 nella Chiesa del Redentore, celebrata dal Patriarca Francesco Moraglia. Le aree di visibilità da terra sono suddivise in settori precisi: Zattere, San Marco, Riva degli Schiavoni e Giudecca, mentre per le imbarcazioni sono disponibili zone di ormeggio differenziate in base alla tipologia.

La prenotazione per le aree di sosta e ormeggio delle imbarcazioni è anch’essa prevista e sarà attiva a partire dal 7 luglio 2025, offrendo così un servizio completo per chi desidera partecipare alla festa anche via acqua. La Festa del Redentore continua così a rappresentare un momento di forte identità per Venezia, unendo fede, storia e spettacolo in un evento che ogni anno rinnova l’incanto della città più affascinante del mondo.