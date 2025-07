Le fiction Rai, da sempre, sono considerate prodotti di qualità dal pubblico che, puntualmente, rendono un vero successo qualsiasi titolo. Da Un medico in famiglia a Don Matteo che tornerà in onda nella prossima stagione televisiva, da Doc a Che Dio ci aiuti fino ai Lolita, Imma Tataranni e Mina Settembre, solo per citarne qualcuna, sono davvero tanti i titoli che, oltre ad aver regalato alla Rai ascolti altissimi, hanno conquistato il cuore dei telespettatori.

Nella stagione 2025/2026, la Rai punterà ancora sulla fiction italiana mandando in onda le nuove stagioni di Cuori e Don Matteo, ma puntando anche su titoli nuovi come La preside con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Carfora, Noi del rione Sanità e Sandokan. Tra le tante fiction, inoltre, per la gioia dei telespettatori, tornerà anche un’altra, amatissima fiction.

Fiction Rai: ora è ufficiale, torna il titolo più amato dai telespettatori

I palinsesti Rai 2025/2026 hanno riservato diverse sorprese al pubblico che, tuttavia, se da un lato dovranno rinunciare a diversi programmi a causa dei vari tagli, dall’altra parte potranno seguire le storie più belle delle fiction. Se per la nuova stagione di Doc con Luca Rrgentero ci sarà ancora da aspettare, non sarà così per un’altra fiction che, sin dalla prima puntata della prima stagione ha appassionato tutti.

La serie che tornerà presto in onda, con la terza stagione, è Un professore con protagonista indiscusso Alessandro Gassmann. Le prime due stagioni hanno ottenuto talmente successo da aver spinto Netflix a trasmetterle offrendo un contenuto di qualità ai propri abbonati.

Di fronte ad un simile successo, la Rai non poteva non produrre la terza stagione che vedrà ancora Alessandro Gassmann nei panni del professore Dante Balstra. Nella terza stagione, gli studenti saranno alle prese con gli esami di maturità e non mancheranno le sorprese, le emozioni e i colpi di scena legati alle vicende personale non solo degli allievi, ma anche del professor Balestra e dei suoi colleghi.

La terza stagione di Un professore, inoltre, vedrà nel cast anche una new entry il cui nome sta già scatenando l’entusiasmo del pubblico. Si tratta dell’attore siciliano Dario Aita che, in carriera, è stato il protagonista di altre fiction di successo come Questo nostro amore, La mafia uccide solo d’estate, L’allieva, Don Matteo Noi e che vestirà anche i panni di Franco Battiato nella fiction dedicata al grande maestro della musica italiana.