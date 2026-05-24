Alain Prost è uno dei più grandi piloti automobilistici della storia. Quattro volte campione del mondo di Formula Uno, purtroppo è balzato agli onori della cronaca recentemente per un fatto che è tutt’altro che positivo. Facciamo riferimento al fatto che è stato rapinato di recente mentre si trovava nella sua abitazione a Nyon, sul Lago di Ginevra.

La notizia è stata riportata prima di tutto dal quotidiano svizzero Blick, e a quanto pare suo figli è stato costretto dai malviventi ad aprire la cassaforte presente nella villa di Prost. I ladri, in seguito, si sono dati alla fuga. Tutto questo è avvenuto martedì mattina, precisamente alle 8.30, e possiamo capire abbastanza facilmente quanto tutto questo abbia potuto impattare sulle vittime di questa triste vicenda.

Prost rapinato: cosa è successo alla leggenda della Formula Uno

Purtroppo, Alain Prost ha riportato anche un trauma cranico derivato da una colluttazione subita. I criminali hanno minacciato il resto della famiglia, costringendo uno dei figli ad aprire la cassaforte che si trovava in casa. Non è ancora chiaro cosa sia stato rubato, ma sicuramente si tratta di un fatto veramente molto grave. Per fortuna, l’ex pilota francese ha riportato soltanto ferite lievi, ma lo shock è stato elevato. Infatti, è stato richiesto l’intervento di una squadra medica in casa sua.

Comunque, in ogni caso, le autorità stanno cercando un po’ ovunque dove si trovano coloro che hanno agito in questo modo. Per il momento le ricerche non hanno avuto successo, tant’è vero che in molti pensano alla possibilità che i criminali siano persino fuggiti oltre confine. Prost, comunque, per il momento è tornato a Dubai, dove vive per la maggior parte del tempo durante l’anno. Purtroppo, non è la prima volta che accade qualcosa del genere nei pressi del Lago di Ginevra. Sono infatti da tempo in forte aumento le rapine nelle ville presenti in questa zona.

Pensate che nel 2025 sono stati registrati già 18 casi, e non è detto che a fine 2026 tale statistica non possa perfino aumentare. Le bande criminali che prendono di mira le persone che abitano da queste parti sono molto organizzate, e quando prendono di mira qualcuno è difficile che lo facciano senza aver preparato prima di tutto un piano che può prendere alla sprovvista i cittadini pubblici. Come nel caso di Alain Prost e della sua famiglia, che sicuramente ricorderanno questo evento per molto tempo. Nella speranza di farlo anni e anni dopo, dopo che la giustizia avrà fatto il suo corso in maniera completa.