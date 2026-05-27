Una notifica nel cuore della notte, una di quelle che di solito si liquidano con uno sguardo mezzo addormentato al telefono. Stavolta no. A Roma, il segnale arrivato dalla telecamera di casa ha fatto scattare l’allarme in un condominio e ha rimesso in moto quattro agenti della Polizia di Stato, tutti fuori servizio. Quando sono usciti sul pianerottolo, si sono trovati davanti tre uomini sulle scale, con il volto coperto alla meglio e un modo di muoversi che ha fatto subito pensare a un colpo in corso.

Dalla notifica nella notte al blitz sulle scale: così è scattato l’intervento nel palazzo

Secondo quanto riferito dalla Questura di Roma, i quattro agenti, che prestano servizio tra Centro operativo per la sicurezza cibernetica, Polizia Postale e commissariato Romanina, hanno controllato in diretta le immagini del dispositivo e hanno deciso di intervenire, avvisando nel frattempo la sala operativa per chiedere rinforzi. In pochi minuti hanno ispezionato lo stabile e hanno sorpreso i tre mentre stavano armeggiando con arnesi da scasso sulla porta di un appartamento.

Da lì la situazione è precipitata. I tre, una volta scoperti, hanno tentato di aprirsi un varco con la forza lungo le scale, dando vita a una colluttazione concitata. Non un semplice tentativo di fuga: stando alla ricostruzione, avrebbero reagito cercando di colpire i poliziotti con un martello e con altri attrezzi usati per forzare la serratura. Il blocco è arrivato poco dopo, quando sul posto è intervenuta anche una pattuglia del commissariato Romanina. Un episodio che riporta in primo piano un dato molto concreto: oggi le telecamere domestiche non si limitano a riprendere quello che accade, ma possono far partire l’allarme proprio mentre tutto sta succedendo.

Martello, arnesi da scasso e colla sulle serrature: cosa è stato sequestrato e quali sono le accuse

I controlli eseguiti subito dopo hanno mostrato segni evidenti di effrazione sulla porta dell’abitazione presa di mira. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato diversi arnesi da scasso, una banda usata con ogni probabilità per coprire il volto e soprattutto un tubetto di colla. Un dettaglio ben noto a chi vive nei condomini, perché spesso compare nei furti in casa: viene usato per lasciare piccoli filamenti tra porta e stipite o sulla serratura, così da capire se i proprietari entrano ed escono oppure se l’appartamento è vuoto da giorni.

I tre arrestati, tutti di origine georgiana e di età compresa tra 37 e 39 anni, sono stati portati via con l’accusa di tentata rapina impropria in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria. Resta ferma, come previsto in questa fase, la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva. Il quadro che emerge è quello di gruppi che si muovono in fretta, studiano le abitudini di chi vive nel palazzo e cercano il momento giusto per entrare in azione. In questo caso, però, una notifica è bastata a far saltare tutto.