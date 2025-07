Con la nuova stagione alle porte, la Rai si prepara a voltare pagina. In questi giorni sono stati presentati i palinsesti della stagione 2025/26 e già si respira un’aria di cambiamenti che travolge format, conduttori e fasce orarie. Emerge il desiderio da parte del servizio pubblico di ridefinire la sua identità in un contesto che deve mettere in conto spese.

La parola d’ordine è restyling con un occhio agli investimenti e l’altro ai tagli, tra sospensioni di programmi e riassegnazioni. Senza perdere di vista l’obiettivo: riorientare la proposta editoriale verso contenuti più in linea con le attuali abitudini del pubblico.

Cosa succederà a settembre? Il panorama che si delinea è variegato, con nuovi format pronti a debuttare ma anche con tante incognite che potrebbero trovare risposte solo a partire da gennaio 2026.

Tanti addii, ritorni e conferme

Tra le prime vittime della nuova stagione c’è “Petrolio”, storico programma d’inchiesta che non tornerà in onda su Rai3. Stessa sorte per “Il fattore umano”, un altro contenuto di approfondimento che sparisce dai radar. La Rai pare dunque orientata a ridurre l’offerta documentaristica e d’inchiesta, almeno per ora.

Fa rumore l’esclusione di Alessia Marcuzzi dai palinsesti: con la cancellazione sia di “Boomerissima” che di “Obbligo o verità”, la conduttrice romana si ritrova senza un progetto televisivo. Nessun nuovo format è al momento in fase di sviluppo per lei, una decisione che lascia perplessi i suoi fan.

Anche “Citofonare Rai2” viene messo in pausa. Il talk del weekend, condotto da Simona Ventura e Paola Perego, è stato sospeso in attesa di un possibile rilancio, forse con una conduzione singola. La Rai, insomma, non esclude un ritorno, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Sul fronte delle novità, una delle più attese è “Bar Centrale”, nuovo programma della mattina di Rai1 con Elisa Isoardi, in arrivo il 4 ottobre. Il format andrà a colmare il vuoto lasciato da “Sabato in diretta”, condotto da Emma D’Aquino, anch’esso depennato. Si punta così su volti noti ma con formule completamente rinnovate.

Non risultano riconfermati neppure “Rebus”, “Tango”, “Generazione Z”, “XXI secolo” e “La fisica dell’amore”. Anche “Agorà Weekend” esce di scena, lasciando spazio solo all’edizione infrasettimanale. Il caso che più fa discutere è però quello di Alessandro Cattelan: il suo show in seconda serata su Rai2 è stato chiuso, lasciando il conduttore senza un programma. Secondo indiscrezioni, Mediaset starebbe valutando un suo ritorno, ma da Viale Mazzini al momento non trapela nulla.