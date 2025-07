Dopo l’estate, sono tante le donne del mondo dello spettacolo che diventeranno mamme per la prima volta. I tre parti più attesi sono quelli di Alessandra Amoroso che, a settembre, diventerà mamma della piccola Penelope; di Giulia De Lellis che metterà al mondo Priscilla e quello di Cecilia Rodriguez che diventerà mamma della piccola Clara Isabel. Anche Roberta Morise, diventata mamma poco più di un anno fa del piccolo Gianmaria, è incinta del secondo figlio.

Tuttavia, nei prossimi mesi, potrebbe diventare mamma per la seconda volta anche una delle conduttrici più belle e amate dal pubblico. Nessun annuncio ufficiale, per il momento, ma un’indiscrezione che ha scatenato già l’entusiasmo dei suoi fan.

Chi è la conduttrice incinta

Già mamma della piccola Aria che compirà due anni il prossimo agosto, Diletta Leotta potrebbe essere incinta del secondo figlio. A riportare la succosa indiscrezione è Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la segnalazione ricevuta da una follower.

“Diletta Leotta in dolce attesa. Ieri era a fare eco al San Raffaele”. E’ questo il testo del messaggio ricevuto e pubblicato dall’esperta di gossip che, tuttavia, poco dopo, ha condiviso un altro post in cui spiegava che si trattava di un semplice controllo da parte della conduttrice.

Non si sa, dunque, se la Leotta sia davvero in dolce attesa. Da parte della conduttrice non c’è alcun riferimento che possa far pensare ad una gravidanza in corso. In attesa di scoprire se l’indiscrezione possa essere più o meno veritiera, la Leotta sta trascorrendo l’estate insieme al marito Loris Karius e alla loro bambina Aria.

La coppia, inoltre, ha da poco festeggiato il primo anniversario di matrimonio e la conduttrice ha celebrato quel giorno pubblicando sul proprio profilo Instagram un video composto dai momenti più belli di quella giornata che è impressa nel suo cuore.

“La nostra giornata, il nostro per sempre”, scrive Diletta che, tra un impegno e l’altro di lavoro, si dedica totalmente anche alla sua famiglia. Tenerissimi, infatti, sono i momenti che trascorre con la figlia Aria e che spesso condivide sui social conquistando tutti i suoi fan che adorano vederla in versione mamma.

I rumors, dunque, sulla seconda gravidanza della Leotta restano, ma ad oggi, non ci sono assolutamente conferme. Nei prossimi mesi, dunque, la conduttrice si unirà alla lista delle mamme vip pronte a vivere la loro avventura più bella? Ai posteri la sentenza.