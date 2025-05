La famiglia della Rai potrebbe allargarsi presto. In un periodo in cui tantissime donne del mondo dello spettacolo hanno annunciato la prima gravidanza, c’è un volto popolarissimo della Rai che potrebbe essere in attesa del secondo figlio. Dopo Alessandra Amoroso che, a settembre, diventerà mamma della piccola Penelope, dopo Giulia De Lellis che aspetta Priscilla e dopo Cecilia Rodriguez che aspetta Clara Isabel, anche il volto Rai diventerà mamma di una bambina?

L’indiscrezione è diventata virale e arriva pochi giorni dopo i rumors che parlavano di una crisi matrimoniale. A smentire tutto è così arrivato il gossip bomba secondo cui non solo non ci sarebbe alcuna crisi ma che la coppia starebbe per allargare la famiglia con l’arrivo del secondo figlio.

Rai, chi è incinta del secondo figlio

L’annuncio non è ancora ufficiale ma potrebbe diventarlo molto presto dopo la notizia lanciata da Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice” del settimanale Chi. Il giornalista, infatti, non solo ha smentito la crisi della famosa coppia ma ha anche annunciato la dolcissima novità.

“Nessuna crisi o rottura tra Enrico Bartolini e Roberta Morise. L’amore tra la showgirl e lo chef stellato va a gonfie vele, la coppia si prepara a una novità: diventeranno genitori per la seconda volta. Solo un anno fa avevano accolto con gioia l’arrivo del piccolo Gianmaria che tra pochi mesi avrà un fratellino“, scrive Giuseppe Candela su Chi.

Roberta Morise e il marito, il famoso chef Enrico Bartolini, dunque, non sarebbero in crisi come pensava qualcuno per la mancanza di contenuti di coppia ma sarebbero pronti a regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Gianmaria accolto in famiglia circa un anno fa.

La coppia che, dopo aver abbracciato il figlio Gianmaria è anche convolata a nozze, si sta godendo l’amore nato nel 2023 e che ha permesso alla conduttrice Rai di coronare il suo sogno di diventare mamma. Innamorata del suo bambino, la Morise condivide spesso foto del piccolo Gianmaria e, presto, potrebbe sfoggiare nuovamente il pancione che la rende ancora più bella.

La coppia, per il momento, non conferma e non smentisce preferendo il silenzio. Tuttavia, nelle prossime settimane, la Morise insieme al marito Enrico Bartolini potrebbe confermare l’indiscrezione come hanno fatto nelle scorse settimane la Amoroso, la De Lellis e la sorella di Belen Rodriguez.

L’autunno, dunque, sarà davvero ricchissimo di cicogne vip: dopo tre fiocchi rosa già annunciati, arriverà un fiocco azzurro?