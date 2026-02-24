Un nome continua a rimbalzare tra i corridoi di Viale Mazzini e nelle chiacchiere dei corridoi del piccolo schermo: quello di Stefano De Martino, che potrebbe essere il prossimo conduttore di Sanremo 2027. Ma come mai i riflettori sono già puntati su di lui, quando il Festival 2026 non è nemmeno iniziato?

Lunedì 23 febbraio, in un’ultima puntata speciale di Affari Tuoi, il conduttore Stefano De Martino ha lanciato quello che molti hanno interpretato come un messaggio chiaro. Il programma, che avrebbe dovuto fare una pausa per lasciare spazio alla partenza del Festival di Sanremo, è stato l’occasione per De Martino di rendere omaggio alla kermesse. La concorrente, Ileana, arrivava proprio da Sanremo, una coincidenza che non è passata inosservata e che molti hanno letto come un possibile “segno” in vista del futuro.

La puntata si è conclusa con De Martino che ha ballato la sigla di Sanremo insieme a tutto lo studio, seguita dalle parole di augurio per Carlo Conti: “Buon Festival a Carlo Conti, che faccia un ottimo lavoro. Io sono pronto a godermi questo Festival”, ha detto il conduttore. Parole che, a posteriori, sembrano essere un potenziale passaggio di testimone, seppur non ufficiale, ma sufficientemente suggestive da alimentare i rumors sulla sua possibile conduzione del prossimo Festival.

Stefano De Martino a Sanremo 2027: Le Voci e i Rumors che Si Fanno Più Insistenti

Le voci su Stefano De Martino come possibile successore di Carlo Conti per la conduzione di Sanremo 2027 non sono una novità. Già in passato, alcuni segnali sembravano indicare l’ex ballerino come uno dei favoriti, sebbene non fosse stato confermato nulla. Il nome di De Martino è circolato soprattutto dopo alcune gaffe pubbliche, come quella di Fiorello, che insieme al Direttore Generale della Rai, Roberto Sergio, aveva fatto sembrare il nome di De Martino come uno dei candidati forti. Ma quel momento sembrava essere stato più uno scherzo che un indizio concreto.

Tuttavia, negli ultimi giorni, la situazione è cambiata. Un’indiscrezione pubblicata su Dagospia da Giuseppe Candela ha riacceso i riflettori su De Martino, riportando la notizia che il conduttore potrebbe essere accompagnato dal direttore artistico Fabrizio Ferraguzzo, noto manager dei Måneskin, per la direzione del Festival 2027. Se confermata, questa accoppiata rappresenterebbe un cambiamento radicale nella gestione della manifestazione. Non più la figura di Conti, ma un rinnovamento con l’energia e il dinamismo che De Martino potrebbe portare alla conduzione.

Se da un lato la figura di Stefano De Martino come futuro conduttore di Sanremo 2027 sta creando entusiasmo tra i suoi fan, c’è chi ancora esprime dubbi sulla sua idoneità per il ruolo. Carlo Conti, che ha dominato la scena di Sanremo per anni con il suo stile elegante e rassicurante, è difficile da sostituire. Alcuni esperti di televisione sottolineano come De Martino, pur avendo un grande carisma e una solida carriera alle spalle, debba ancora dimostrare di essere in grado di gestire l’enorme responsabilità che una direzione artistica come quella di Sanremo richiede.

Nicola Savino, in un primo momento considerato il candidato preferito per il 2027, potrebbe essere messo da parte se le voci su De Martino si rivelassero veritiere. Ma la scelta del prossimo conduttore è sempre un processo delicato per la Rai, e nulla è ancora deciso. In ogni caso, la tensione aumenta man mano che ci avviciniamo alla fine del Festival 2026.