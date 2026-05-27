Chi a Roma ha ancora nel portafoglio la vecchia carta d’identità cartacea farebbe bene a muoversi. Sabato 30 maggio il Campidoglio mette in campo un nuovo open day per la CIE, la carta d’identità elettronica, con aperture straordinarie in diversi punti della città. Ma il nodo vero è un altro: dal 3 agosto 2026 il documento cartaceo non varrà più per tutti, anche se riporta una scadenza successiva. È per questo che il Comune sta spingendo sugli open day e riconosce una priorità di accesso proprio a chi non ha ancora fatto il passaggio alla nuova carta.

Prenotazione obbligatoria su Agenda CIE: cosa serve allo sportello

L’accesso non è libero, ed è bene chiarirlo subito. Anche per l’open day resta obbligatoria la prenotazione sul portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno, a partire dalle ore 9 di venerdì 29 maggio e fino a esaurimento dei posti. Chi riuscirà a trovare uno slot dovrà presentarsi con la prenotazione, una fototessera, il vecchio documento e una carta di pagamento elettronico per pagare il rilascio. Il Comune insiste su questo punto perché succede ancora che qualcuno si presenti senza tutto il necessario e venga rimandato indietro: senza questi documenti, la pratica non si chiude. Per i cittadini che hanno ancora la carta cartacea e non possiedono passaporto né altri documenti di riconoscimento, Roma Capitale rimanda inoltre alle modalità specifiche già indicate nei suoi avvisi. Un segnale chiaro: in alcuni casi il passaggio alla CIE può essere meno semplice di quanto sembri.

Sabato 30 maggio sportelli aperti in quattro sedi: il conto alla rovescia verso il 3 agosto

Sabato 30 maggio, dalle 8.30 alle 16.30, saranno aperti gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di via Petroselli 52. Proprio in via Petroselli, fino al 31 luglio, sono state attivate anche due nuove postazioni dal lunedì al venerdì, nel tentativo evidente di alleggerire la pressione di queste settimane. A questo si aggiunge l’Identity Point al mercato Campagna Amica di via di San Teodoro, disponibile su prenotazione tutti i sabati e le domeniche di maggio e giugno, dalle 8.30 alle 14.30. Il quadro si allarga per una ragione semplice: dal 3 agosto la vecchia carta d’identità cartacea non servirà più, a prescindere dalla data stampata sul documento. E per molti romani non è un dettaglio burocratico: vuol dire rischiare di ritrovarsi con un documento improvvisamente inutilizzabile proprio quando serve per partire, farsi riconoscere o sbrigare una pratica che non può aspettare.