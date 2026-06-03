A RomaEst, dal 3 al 7 giugno, il format di Real Time dedicato al mercato immobiliare e alle visite di case si trasforma in un’esperienza aperta a tutti: a chi lo segue in televisione, certo, ma anche a chi con la casa fa i conti ogni giorno, tra mutui, spazi da rivedere e bollette che pesano sempre di più.

Casa a Prima Vista esce dalla tv: a RomaEst cinque giorni di tour tra date, orari e format

La prima tappa nazionale dell’iniziativa arriva nella galleria del Centro Commerciale RomaEst e andrà avanti per cinque giorni. Gli orari cambiano a seconda delle giornate: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, mentre sabato e domenica dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 20.

L’idea, in fondo, è piuttosto semplice: portare fuori dalla tv il mondo del programma, fatto di agenti immobiliari, valutazioni, scelte non sempre facili e compromessi molto concreti, e trasformarlo in uno spazio scenografico aperto al pubblico. Non è soltanto un richiamo per i fan. A Roma, il tema casa resta uno di quelli che toccano subito la vita quotidiana: prezzi, metri quadrati, costi nascosti, e la solita domanda che arriva quasi sempre per prima, “mi piace, ma quanto mi costerà davvero?”

Corrado Sassu incontra il pubblico: foto, autografi e domande sul mercato immobiliare

L’appuntamento più atteso è quello di domenica 7 giugno alle 17, quando a RomaEst arriverà Corrado Sassu, uno dei volti più noti di Casa a Prima Vista. In programma ci sono foto, autografi e l’incontro con il pubblico. Ma non c’è solo l’effetto personaggio televisivo. Sassu lavora da anni tra trattative, stime e aspettative spesso lontanissime tra chi vende e chi compra.

Per questo è facile pensare che molte domande andranno oltre la semplice curiosità sul programma e toccheranno temi molto concreti: mercato immobiliare, andamento dei prezzi, dubbi da chiarire e errori da non fare quando si cerca casa. Ed è anche questo, probabilmente, che può richiamare pure chi non si considera un fan della trasmissione.

Dai quiz all’efficienza energetica: ecco cosa offre l’esperienza gratuita in galleria

L’allestimento prevede quiz interattivi, attività legate al mondo della casa e contenuti dedicati a temi che ormai riguardano tutti: valore degli immobili, sostenibilità domestica, efficienza energetica, gestione degli spazi. C’è una parte più leggera, certo, ma c’è anche qualcosa di molto pratico. Oggi chi visita una casa non guarda più soltanto il quartiere o come sono disposte le stanze.

Guarda i consumi, gli infissi, la classe energetica. E spesso lo fa dopo aver capito che un appartamento all’apparenza conveniente può poi diventare pesante da mantenere. L’ingresso è libero e gratuito: una scelta che rende tutto più accessibile e trasforma il centro commerciale in un punto d’incontro dove intrattenimento e domande concrete possono stare insieme, senza troppa distanza e senza il filtro della televisione.