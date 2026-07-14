Tuscia Film Fest 2026: nove giorni di cinema tra Viterbo e Bomarzo, con Virginia Raffaele, Pif e un omaggio a Mattia Torre

Sette euro per un biglietto, una piazza medievale come palcoscenico e nomi tra i più amati del cinema e dello spettacolo italiano: il Tuscia Film Fest 2026 si presenta come uno degli appuntamenti estivi più vivaci del Centro Italia, capace di coniugare accessibilità economica e qualità artistica in un contesto paesaggistico che pochi festival al mondo possono vantare. La ventitreesima edizione della manifestazione diretta da Mauro Morucci prende il via il 10 luglio e si concluderà il 18 luglio 2026, attraversando nove giorni densi di proiezioni, incontri e momenti di memoria collettiva, fino alla serata finale nel suggestivo Sacro Bosco di Bomarzo.

La ventitreesima edizione: continuità e ambizione

Arrivare alla ventitreesima edizione di un festival cinematografico non è un traguardo banale, soprattutto per una manifestazione radicata in un territorio come la Tuscia, ricco di storia ma geograficamente lontano dai grandi circuiti metropolitani. Il Tuscia Film Fest ha costruito nel tempo una propria identità precisa: un festival che porta ospiti di primo piano in luoghi di straordinario valore culturale, rendendo il cinema un’esperienza che va oltre la semplice visione di un film.

Mauro Morucci, alla direzione artistica della rassegna, ha confermato anche quest’anno una linea editoriale che privilegia il dialogo diretto tra pubblico e artisti, in un formato che favorisce l’incontro rispetto alla sola proiezione. Il risultato è un programma che mescola titoli di grande richiamo popolare a momenti più riflessivi, come l’omaggio finale dedicato a Mattia Torre, sceneggiatore e autore tra i più originali della sua generazione.

Secondo le informazioni pubblicate da ANSA, il festival ha già attirato attenzione a livello nazionale grazie alla qualità degli ospiti annunciati e alla scelta di concludere la manifestazione in uno dei siti più enigmatici d’Italia.

Piazza San Lorenzo: il cuore pulsante del festival

Il fulcro della manifestazione è Piazza San Lorenzo a Viterbo, uno spazio che in estate si trasforma in un cinema all’aperto capace di restituire al cinema quella dimensione collettiva e quasi rituale che le sale tradizionali faticano sempre più a garantire. La piazza, con la sua architettura medievale e l’atmosfera sospesa tra storia e contemporaneità, offre uno sfondo che amplifica ogni proiezione, rendendo l’esperienza dello spettatore qualcosa di difficilmente replicabile altrove.

Il prezzo del biglietto fissato a soli 7 euro è un segnale politico oltre che commerciale: il festival sceglie deliberatamente di non trasformarsi in un evento esclusivo, mantenendo le porte aperte a un pubblico ampio e diversificato. In un momento in cui il costo della cultura rischia di diventare un filtro sociale, questa scelta rappresenta una presa di posizione netta e coerente con la vocazione popolare della manifestazione.

Gli ospiti: da Virginia Raffaele a Pif, passando per Rocco Papaleo

Il cartellone del Tuscia Film Fest 2026 è costruito attorno a figure che rappresentano altrettante declinazioni del talento italiano contemporaneo. Virginia Raffaele apre la rassegna il 10 luglio con La vita va così, portando in piazza San Lorenzo la sua cifra stilistica inconfondibile, fatta di ironia acuta e profondità emotiva. La sua presenza in apertura è un segnale preciso sulla direzione artistica del festival: si parte forte, con un nome capace di richiamare pubblico e attenzione mediatica sin dal primo giorno.

Tra gli altri ospiti confermati figura Pif, regista e autore palermitano che ha saputo costruire un cinema civile e popolare insieme, capace di parlare di mafia e di storia italiana con uno sguardo personale e mai retorico. La sua presenza al festival arricchisce il programma di una prospettiva meridionale e di un approccio narrativo che ha saputo conquistare generazioni diverse di spettatori.

Rocco Papaleo completa un terzetto di ospiti che, pur nelle loro differenze, condividono la capacità di muoversi con disinvoltura tra cinema, teatro e televisione, incarnando quella figura di artista totale che il pubblico italiano riconosce e apprezza. La sua presenza garantisce al festival una componente di leggerezza e calore umano che si sposa perfettamente con il clima estivo e con la dimensione conviviale della manifestazione.

Immagine generata con AI

Il gran finale: Sacro Bosco di Bomarzo e l’omaggio a Mattia Torre

Se l’apertura con Virginia Raffaele rappresenta il momento più visibilmente festoso del Tuscia Film Fest 2026, la serata conclusiva del 18 luglio al Sacro Bosco di Bomarzo si configura come il momento più denso di significato. Il Bosco dei Mostri, come viene popolarmente chiamato questo straordinario complesso cinquecentesco, è uno dei luoghi più visionari e perturbanti d’Italia: un giardino di sculture mostruose e architetture impossibili voluto dal principe Vicino Orsini nel XVI secolo, che ancora oggi conserva un’atmosfera sospesa tra sogno e incubo.

Scegliere questo luogo per chiudere il festival con un tributo a Mattia Torre è una decisione che rivela una sensibilità curatoriale non banale. Torre, scomparso nel 2019, è stato uno degli sceneggiatori e autori più originali del panorama italiano degli ultimi decenni, capace di affrontare temi esistenziali profondi — la malattia, la morte, il fallimento — con una leggerezza apparente che nascondeva una lucidità spietata. Il suo lavoro ha lasciato un segno indelebile nel cinema e nella televisione italiana.

Paolo Virzì sarà coinvolto in questo omaggio, portando al Sacro Bosco di Bomarzo la sua testimonianza e il suo sguardo su un autore con cui ha condiviso percorsi creativi e umani. La presenza di Virzì trasforma la serata da semplice commemorazione a momento di riflessione collettiva sul senso del fare cinema in Italia, sulle sue fragilità e sulle sue grandezze.

Maggiori dettagli sul programma completo della manifestazione sono disponibili sul sito di Viterbo Today, che ha seguito con attenzione l’evoluzione della rassegna fin dalle prime anticipazioni.

Il festival nel contesto del cinema estivo italiano

Il Tuscia Film Fest si inserisce in un panorama sempre più affollato di festival cinematografici estivi, ma mantiene una propria specificità difficile da replicare. Non è Venezia, non è Taormina, non aspira a essere un mercato internazionale: è qualcosa di più intimo e territorialmente radicato, un festival che costruisce la propria identità sul dialogo tra cinema, paesaggio e comunità locale.

La Tuscia, con i suoi borghi medievali, i suoi boschi e le sue architetture manieriste, offre al festival uno scenario che diventa parte integrante dell’esperienza cinematografica. Viterbo, capoluogo di provincia spesso trascurato dai grandi flussi turistici nazionali, trova in questo appuntamento annuale un’occasione di visibilità e di attrattività culturale che va ben oltre i nove giorni della manifestazione.

In un’estate italiana che vede molte città fare i conti con un turismo sempre più intenso e spesso poco qualificato, il modello del Tuscia Film Fest — accessibile, radicato, attento alla qualità artistica — rappresenta un esempio di come la cultura possa diventare strumento di sviluppo territoriale senza snaturare l’identità dei luoghi.

Perché vale la pena seguire questa edizione

La ventitreesima edizione del Tuscia Film Fest si distingue per almeno tre ragioni concrete. La prima è la qualità degli ospiti, con Virginia Raffaele, Pif e Rocco Papaleo che garantiscono un livello di interesse trasversale, capace di attrarre sia il pubblico più giovane sia quello più maturo. La seconda è la scelta della location conclusiva: il Sacro Bosco di Bomarzo è un luogo che pochi italiani hanno visitato e che merita di essere conosciuto, e il festival offre l’occasione di viverlo in un contesto inedito e memorabile. La terza è l’omaggio a Mattia Torre, che trasforma la serata finale in qualcosa di più di una semplice chiusura di festival: un atto di memoria culturale, con Paolo Virzì a dare voce a un ricordo che il cinema italiano deve tenere vivo.

Con un biglietto a 7 euro e una programmazione che copre nove giorni tra Viterbo e Bomarzo, il Tuscia Film Fest 2026 si propone come uno degli appuntamenti estivi più equilibrati e genuini del panorama culturale italiano: non il più grande, non il più glamour, ma forse uno dei più autentici. E in un settore dove l’autenticità è diventata merce rara, questo conta più di qualsiasi red carpet.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.