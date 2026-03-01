Nonostante le aspettative del pubblico, il ritorno del programma, che ha dominato l’access prime time su Rai 1, non avverrà subito dopo la finale di Sanremo. La pausa, iniziata martedì con l’avvio della settimana sanremese, si prolungherà anche nella serata di domenica 1 marzo. Ma cosa vedremo al posto di Affari Tuoi e quando tornerà ufficialmente in onda?

L’assenza di Affari Tuoi questa domenica sera è dovuta all’impegno di Stefano De Martino come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026. La decisione di sospendere la messa in onda del game show ha lasciato spazio alla grande kermesse musicale, la cui presenza sul palinsesto di Rai 1 ha avuto un impatto significativo anche sul resto della programmazione.

Mentre il pubblico ha seguito con entusiasmo le ultime fasi del Festival, domenica 1 marzo la rete ammiraglia ha proposto uno speciale DietroFestival alle 20:35, un programma che svela i retroscena della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, con immagini esclusive e curiosità inedite. Subito dopo, alle 21:30, è andato in onda lo speciale Franco Battiato – Il lungo viaggio, un tributo al grande cantautore siciliano. Una serata totalmente dedicata alla musica e al ricordo di un artista leggendario, che inevitabilmente ha fatto slittare il ritorno di Affari Tuoi. Ma non temete: il programma tornerà regolarmente in onda lunedì 2 marzo, riprendendo il suo orario consueto nell’access prime time.

Il Successo di Affari Tuoi: Un Anno di Crescita

Nonostante la pausa forzata, Affari Tuoi ha vissuto un 2025 di grandi successi. Il programma di Stefano De Martino ha registrato una costante crescita negli ascolti, raggiungendo picchi di ascolto che hanno confermato la sua posizione di forza nel panorama televisivo. Il merito va non solo alla conduzione di De Martino, ma anche a un cast rinnovato che ha portato freschezza al format. L’ingresso di volti nuovi come Herbert Ballerina e la ballerina Martina Miliddi ha reso il programma ancora più vivace, attirando l’attenzione del pubblico e rafforzando il legame con gli spettatori.

In particolare, Affari Tuoi ha vinto la sfida con il suo diretto concorrente, La Ruota della Fortuna di Canale 5, superando il quiz di Mediaset in termini di ascolti e riconquistando la leadership della fascia oraria. Questo successo, giunto nonostante l’assenza forzata durante la settimana di Sanremo, dimostra come il programma condotto da De Martino stia diventando sempre più apprezzato dal pubblico italiano.

Il passaggio di Stefano De Martino dal suo ruolo di ballerino a quello di conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 è una conferma del suo incredibile percorso professionale. Tuttavia, nonostante l’importante incarico al Festival, De Martino è riuscito a mantenere il suo impegno con Affari Tuoi, mostrando ancora una volta la sua versatilità e passione per il mondo della televisione.

Il conduttore ha dichiarato più volte di essere entusiasta di ricoprire questo ruolo prestigioso, ma ha anche sottolineato l’importanza di continuare a fare ciò che ama. E così, anche durante il periodo di Sanremo, Stefano De Martino si conferma una delle figure più amate e apprezzate del panorama televisivo italiano, capace di alternare ruoli prestigiosi e momenti di leggerezza, come quelli offerti da Affari Tuoi.

Con il ritorno del programma a partire dal 2 marzo, i fan di De Martino e degli storici giochi di Rai 1 possono aspettarsi nuove sfide, emozioni e momenti di intrattenimento che continueranno a rendere Affari Tuoi un appuntamento imperdibile nel prime time.