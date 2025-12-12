Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina a piccoli passi e i rumors aumentano. Domenica 14 dicembre, in prima serata, saranno scoperti i nomi dei vincitori di Sanremo Giovani che parteciperanno al Festival nella categoria Nuove Proposte chiudendo il capitolo dedicato ai cantanti in gara dopo l‘annuncio dei big che saliranno sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026.

L’attesa, ora, è tutta per i nomi degli ospiti ma anche delle conduttrici e dei conduttori che affiancheranno Carlo Conti per tutta la durata del Festival. I nomi che stanno circolando sono davvero tanti. Come fa sapere Il Messaggero, dovrebbe esserci Laura Pausini per tutte e cinque le serate ma l’artista non sarebbe l’unica co-conduttrice su cui avrebbe deciso di puntare il direttore artistico.

A quanto pare, Conti starebbe pensando di portare all’Ariston due conduttrici amatissime della Rai e attuali concorrenti di Ballando con le stelle 2025 come Andrea Delogu e Francesca Fialdini ma sarebbe spuntato anche il nome di Vanessa Incontrada, Clara, Serena Autieri, Michela Giraud e Brenda Lodigiani.

Sanremo 2026: chi sono le conduttrici di Prima Festival

Come accaduto negli anni precedenti, prima dell’evento musicale più atteso dell’anno, anche nel 2026, Raiuno trasmetterà il Prima Festival che, lo scorso anno, è stato condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. L’edizione 2026, invece, sarà affidato ad un trio tutto femminile. Come fa sapere l’AdnKronos, infatti, pare che il direttore artistico abbia scelto di puntare su tre donne che, nel corso della loro carriera, hanno lavorato con la musica anche se non da cantanti.

Carlo Conti, per il Primo Festival che racconterà il dietro le quinte e i dettagli delle varie serate di Sanremo 2026, ha deciso di puntare su Carolina Rey, Ema Stokholma e Manola Moslehi. La prima è una conduttrice Rai che lavora anche in radio mentre Ema Stokholma e la Moslehi sono tra le speaker radiofoniche più amate dal pubblico italiano. Tutte e tre hanno fatto parte della giuria di Sanremo Giovani 2025 e ovviamente saranno presenti anche domenica prossima a Sarà Sanremo quando saranno scelti gli artisti che parteciperanno a Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte.

Un trio tutto femminile, conoscitore della musica che sarà alla guida di un programma come Prima Festival che è stato molto visto nelle scorse edizioni. Dinamiche, energiche e professionalmente preparate, Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi stanno già portando a casa i consensi del pubblico che apprezza la scelta del direttore artistico del Festival.