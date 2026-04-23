Giornata della Terra 2026, Slow Food: “Difendere la terra è una responsabilità quotidiana”

Slow Food per la Giornata della Terra: non basta sentirsi ambientalisti per un giorno

Nel giorno della Giornata della Terra 2026, celebrata il 22 aprile in Italia e nel resto del mondo, Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food Italia, lancia un invito chiaro: non basta sentirsi ambientalisti per un solo giorno. Bisogna tornare a essere abitanti consapevoli, persone capaci di riconoscere il legame tra terra, ambiente, biodiversità e relazioni umane.

Il richiamo si inserisce nel tema scelto per quest’anno, “Our Power, Our Planet”, che lega la transizione ecologica alle scelte di ogni giorno, anche a quelle che sembrano più piccole.

Il punto, nelle parole di Sottile, è cambiare prospettiva. Non vivere questa ricorrenza come una celebrazione da archiviare il giorno dopo, ma come un momento che riguarda il modo in cui si vive, si consuma, si coltiva. Difendere la terra, ha spiegato, non è una bandiera ideologica. È una responsabilità concreta. Riguarda l’oggi, ma anche il futuro delle comunità.

Il cibo al centro della crisi ambientale

Al centro del ragionamento c’è il cibo, che per Slow Food Italia è uno dei nodi più importanti della questione ambientale. “Il cibo assume un ruolo centrale e decisivo”, ha spiegato Sottile, ricordando che proprio attraverso alcuni modelli distorti di produzione si sono aperte alcune delle ferite più profonde inflitte al pianeta.

Il riferimento è a processi ormai noti: monocolture, agricoltura industrializzata, ricerca dell’efficienza a ogni costo. Un modello che, secondo il vicepresidente di Slow Food, ha finito per rompere equilibri costruiti in tempi lunghi, spesso invisibili se si guarda solo ai numeri. Eppure è proprio lì, in quei meccanismi produttivi, che si gioca una parte decisiva della crisi ecologica.

Monocolture e agricoltura industriale, i nodi messi sul tavolo

Nel suo intervento, Sottile ha indicato con precisione i punti critici. Le monocolture, ha sottolineato, impoveriscono i suoli e riducono la varietà biologica. L’agricoltura industriale, invece, tende a schiacciare la complessità dei territori dentro modelli standardizzati, dove a contare è soprattutto la resa.

Il risultato, ha osservato, è un sistema più fragile, meno capace di adattarsi e quindi più esposto agli squilibri.

Ma non è solo un tema tecnico. In questa trasformazione, lascia intendere Slow Food, si è allentato poco alla volta il rapporto tra chi produce, chi consuma e il territorio da cui quel cibo nasce. Un legame concreto, ma anche culturale. Ed è proprio qui che il tema ambientale smette di sembrare qualcosa di lontano e torna a incrociare la vita di tutti i giorni.

Agroecologia, non solo tecnica ma una visione

Da qui, ha aggiunto Sottile, emerge il valore dell’agroecologia, letta non solo come disciplina scientifica ma come visione culturale. Una visione che nasce “dall’ascolto dei territori” e dalla capacità di guardare all’agricoltura non come a una catena meccanica, ma come a un sistema di relazioni.

L’agroecologia, infatti, insegna a considerare i sistemi agricoli come ecosistemi complessi, fatti di equilibri delicati, funzioni intrecciate, dipendenze reciproche. È un approccio che tiene insieme produzione e tutela, senza separare ciò che per anni è stato tenuto distante: il raccolto da una parte e il paesaggio dall’altra; il mercato da una parte e la fertilità della terra dall’altra.

Suolo, biodiversità e comunità: che cosa c’è davvero in gioco

“Non si tratta semplicemente di produrre cibo”, ha spiegato ancora Sottile, “ma di farlo senza spezzare i cicli naturali”. Ed è un passaggio centrale, perché sposta l’attenzione sulla qualità dei processi: custodire la fertilità dei suoli, rafforzare le interconnessioni tra le forme di vita, riconoscere il valore della biodiversità, delle comunità rurali e dei paesaggi.

In questo quadro, proteggere l’ambiente non vuol dire soltanto ridurre l’impatto delle attività umane. Vuol dire anche tenere vivi saperi agricoli, competenze locali, economie di prossimità. In altre parole, evitare che la terra venga trattata come una semplice piattaforma di produzione. È qui che il discorso di Slow Food allarga lo sguardo e assume un significato più ampio.

La transizione ecologica passa dalle scelte di ogni giorno

Il tema globale della Giornata della Terra 2026, “Our Power, Our Planet”, richiama proprio questo punto: la transizione ecologica non passa soltanto dalle politiche pubbliche o dai grandi investimenti, ma anche da un insieme di scelte quotidiane. Cosa si compra, come si mangia, da quali filiere arriva il cibo, che rapporto si costruisce con la stagionalità e con i territori.

Non basta, insomma, dirsi sensibili all’ambiente per ventiquattr’ore. Il messaggio che arriva da Slow Food Italia è più netto, e anche più concreto: tornare a sentirsi parte di un sistema vivente, in cui il benessere umano dipende dalla salute della terra. Un’idea semplice solo in apparenza. Perché poi, nei fatti, chiede di cambiare abitudini radicate, consumi e priorità.