Fondazione Santa Lucia passa al pubblico: salvi i lavoratori e messo al riparo un polo d’eccellenza della riabilitazione neurologica e motoria. La vertenza arriva così al passaggio che per mesi era sembrato il più difficile: il trasferimento di tutto il personale al nuovo soggetto pubblico. Per la sanità del Lazio non è una semplice pratica chiusa. È la tenuta di un presidio che a Roma, in via Ardeatina, ha costruito negli anni un ruolo nazionale.

Dentro questa storia ci sono famiglie rimaste in attesa, operatori appesi a turni e incertezze, pazienti fragili per i quali la continuità delle cure non è mai una formula da comunicato. La Regione Lazio parla di salvataggio pubblico dopo una crisi lunga, fatta di debiti, contenziosi e del rischio concreto di perdere competenze cliniche e scientifiche difficili da ricostruire.

La firma che chiude la vertenza: tutto il personale passa al nuovo soggetto pubblico

La firma sull’accordo per il passaggio di tutto il personale chiude la fase più delicata della vicenda Santa Lucia. Quella in cui lavoro e assistenza dovevano restare insieme, senza strappi. Il nuovo soggetto pubblico assorbirà lavoratrici e lavoratori della struttura: medici, infermieri, terapisti, ricercatori, tecnici e personale amministrativo. Sono loro a tenere in piedi ogni giorno percorsi di riabilitazione complessi, spesso ad alta intensità. Il punto, qui, non era salvare soltanto un nome conosciuto. Era evitare che si disperdesse una comunità professionale cresciuta in anni di attività specialistica.

La Fondazione Santa Lucia non è un ambulatorio qualunque: segue pazienti con lesioni neurologiche, esiti di ictus, traumi, malattie neurodegenerative. Casi che richiedono équipe stabili, continuità e protocolli già rodati. Uno stop avrebbe pesato subito sui ricoveri, sulle liste d’attesa e sui percorsi di recupero già avviati. Per questo il passaggio al pubblico va oltre i confini della struttura: riguarda l’equilibrio della rete regionale della riabilitazione neurologica e la capacità del sistema pubblico di trattenere un centro legato anche alla ricerca sulle neuroscienze.

Dieci anni di crisi tra debiti, tariffe contestate e rischio chiusura

La crisi del Santa Lucia non nasce da un giorno all’altro. E non si spiega con una sola voce di bilancio. Per circa dieci anni la struttura ha vissuto dentro una tensione sempre più forte: costi di gestione alti, tariffe giudicate non adeguate alla complessità dei pazienti, budget assegnati e contenziosi con la Regione. Una macchina clinica di questo tipo ha bisogno di molto personale, tecnologie, spazi, ricerca e assistenza continua. I pazienti, spesso, sono più impegnativi rispetto alla media dei ricoveri ordinari.

Quando il rimborso delle prestazioni non tiene il passo, lo squilibrio cresce. E alla fine diventa una frattura. Nel tempo il buco è arrivato a cifre pesanti, fino all’amministrazione straordinaria, con un debito indicato intorno ai 150 milioni di euro. A quel punto la domanda non era più solo come rimettere in ordine i conti. Era se il Lazio potesse permettersi di perdere un polo di questo livello. La chiusura avrebbe colpito pazienti di Roma, del resto della regione e anche di fuori, perché il Santa Lucia è stato per anni un riferimento nazionale nella riabilitazione post acuta e nella ricerca.

Rocca rivendica il salvataggio: diritti, anzianità e tutele garantite ai lavoratori

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, lega la chiusura dell’accordo a una scelta netta: evitare che il patrimonio clinico e scientifico del Santa Lucia andasse perduto. Nelle sue dichiarazioni, il governatore ha ricordato di essersi mosso fin dall’inizio nelle sedi istituzionali per scongiurare la chiusura della struttura e garantire piena tutela ai lavoratori. Il passaggio al nuovo soggetto pubblico prevede il mantenimento dei diritti acquisiti, dell’anzianità di servizio e delle tutele maturate. Un punto decisivo per chiudere la parte più dura della vertenza sindacale.

Per chi ha continuato a lavorare in questi mesi, spesso in un clima di forte incertezza, non si tratta solo dello stipendio. C’è anche il riconoscimento di una storia professionale costruita in una struttura molto particolare. Rocca ha parlato di un patrimonio restituito alla comunità e di una nuova fase fondata su crescita, ricerca e stabilità. La linea è chiara: il Santa Lucia deve rientrare in un progetto pubblico capace di proteggere insieme assistenza e produzione scientifica. Il salvataggio dei lavoratori rende possibile il passo successivo. Il rilancio, però, dipenderà da come saranno gestiti governance, rapporti con le università, fondi per la ricerca e programmazione dei posti letto.

Dai commissari al Ministero della Salute: gli ultimi passaggi per il rilancio definitivo

La partita non è ancora chiusa in tutti i suoi atti formali, anche se il trasferimento del personale cambia il quadro. Il piano presentato dal raggruppamento pubblico istituzionale dovrà essere valutato dai commissari della gestione straordinaria, poi passare al vaglio dei creditori della fondazione e infine arrivare al via libera del Ministero della Salute. Sono passaggi tecnici, certo, ma tutt’altro che secondari: servono a rendere l’operazione sostenibile sul piano economico e giuridico.

La Regione Lazio aveva già indicato la strada con uno stanziamento da 30 milioni di euro, deciso nell’estate precedente per mettere in sicurezza la struttura e accompagnare la transizione. Ora la prova vera sarà trasformare l’intervento d’emergenza in un assetto stabile. Il Santa Lucia dovrà continuare a curare, formare, fare ricerca, attrarre competenze e rispondere a una domanda crescente di riabilitazione neurologica, in una popolazione che invecchia e in un sistema sanitario sotto pressione. La salvezza di un centro non si misura solo nel giorno della firma, ma in quello che viene dopo: tempi di ricovero, qualità dei percorsi, investimenti nei laboratori, rapporto con i territori e capacità di trattenere personale qualificato.

Se l’iter si concluderà senza nuovi ostacoli, Roma conserverà un presidio che appartiene non solo alla sua storia sanitaria, ma anche al futuro della medicina riabilitativa pubblica.