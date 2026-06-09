La Città Eterna si prepara a svestire definitivamente i panni incerti della primavera per entrare nella sua veste più iconica, quella delle grandi giornate di sole e dell’aria che comincia a farsi rovente.

Chi sperava in un prolungamento del clima mite e ventilato dovrà fare i conti con l’alta pressione sub-tropicale che sta prendendo il controllo assoluto del bacino del Mediterraneo, bloccando le perturbazioni atlantiche e catapultando il Lazio dentro una settimana pienamente estiva.

Per il momento il caldo sarà intenso ma ancora sostenibile, privo di quelle fiammate africane estreme che tolgono il respiro, anche se il termometro si sta preparando a una scalata importante giorno dopo giorno.

La stabilità atmosferica sarà il filo conduttore di tutto il periodo, con giornate quasi fotocopia caratterizzate da cieli tersi e un soleggiamento indisturbato da mattina a sera.

Tra mercoledì e giovedì il consolidamento dell’anticiclone garantirà giornate asciutte, con temperature massime che si attesteranno stabilmente intorno ai trenta gradi nelle ore centrali, mentre le minime notturne regaleranno ancora un po’ di tregua, rendendo il clima gradevole al mattino presto e dopo il tramonto.

La svolta torrida: quando arriverà il vero caldo

La vera svolta termica è attesa per venerdì, quando l’afflusso di aria calda si farà più deciso e la percezione della calura aumenterà sensibilmente su tutto il territorio romano, complice anche un leggero aumento dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera.

Questo scenario aprirà la strada a un fine settimana in cui si registrerà il picco di questa prima ondata di calore. Se sabato il cielo potrebbe essere parzialmente graffiato da qualche innocua velatura passeggera, domenica il sole tornerà a dominare incontrastato, spingendo la colonnina di mercurio fino a toccare punte di trentatré gradi.

Con un quadro meteorologico così stabile e marcatamente estivo, il weekend si preannuncia perfetto per le attività all’aperto, per le passeggiate tra le meraviglie del centro storico o per i primi tradizionali assalti alle spiagge del litorale romano, da Ostia a Fregene.

L’unica raccomandazione, data l’intensità dei raggi solari di metà giugno, resta quella di evitare l’esposizione diretta e le attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata, specialmente per le fasce più sensibili della popolazione.