Weekend a Roma del 13 e 14 giugno 2026: la Capitale entra nel pieno dell’estate con concerti, festival del gusto, archeologia, appuntamenti per famiglie e qualche buona idea per una gita fuori porta. Il programma è fitto, ma non confuso: si passa da Parco Schuster alla Cavea dell’Auditorium, dalle aperture speciali delle Giornate Europee dell’Archeologia ai fumetti di Cinecittà World, fino all’Infiorata di Genzano e alla Sagra del Pesce di Anguillara Sabazia.

I grandi concerti del weekend: da Daniele Silvestri a Serena Brancale

La musica si prende una bella fetta del fine settimana. A Parco Schuster, Daniele Silvestri chiude la settimana di RIM, Roma in Musica con una giornata che non ha il sapore del concerto “mordi e fuggi”. Al centro c’è una jam session collettiva, con i musicisti delle scuole coinvolte nel progetto e, in serata, il set guidato dallo stesso Silvestri. Un palco aperto, vivo, dove la scena romana incrocia anche il rap cittadino. Alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone arriva invece Serena Brancale con il Sacro Tour, per una delle date del Roma Summer Fest 2026: soul, jazz, pop e radici mediterranee in uno spazio che, d’estate, cambia faccia appena cala il sole. All’Ippodromo Capannelle, per Rock in Roma 2026, c’è poi Pippo Sowlo, spostato su un palco più grande dopo la forte richiesta di biglietti. Un segnale chiaro: la nuova scena urbana romana richiama ormai un pubblico vero.

Archeologia e visite speciali: aperture straordinarie dal 12 al 14 giugno

Dal 12 al 14 giugno, le Giornate Europee dell’Archeologia 2026 portano in città un programma che non parla solo agli appassionati con guida e taccuino. La Soprintendenza Speciale di Roma propone aperture straordinarie, visite guidate e attività pensate anche per famiglie e bambini, scegliendo luoghi capaci di raccontare Roma fuori dai percorsi più battuti. Alle Terme di Caracalla sono previste iniziative per i più piccoli. L’Arco di Malborghetto offre invece l’occasione di uscire dal centro e guardare un pezzo di storia romana da un punto di vista diverso, meno affollato e più inatteso. Nel programma c’è anche il Drugstore Museum, che negli ultimi anni ha lavorato molto sul legame tra archeologia, territorio e vita quotidiana. Completano il quadro le aperture dell’area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme: un itinerario adatto a chi vuole scoprire, ma senza correre da un monumento all’altro.

Eventi per famiglie: teatro all’aperto, fumetti e fuochi d’artificio

Per chi si muove con bambini e ragazzi, le proposte non mancano. Al Teatro Villa Pamphilj torna Storie sotto gli alberi, arrivata alla quinta edizione. Sabato 13 giugno si parte con La bella addormentata della compagnia Florian Metateatro, spettacolo ispirato alle fiabe di Perrault e Grimm, consigliato dai 4 anni. Domenica 14 giugno tocca a Il magico pifferaio della compagnia napoletana I Teatrini, uno spettacolo itinerante pensato dai 5 anni in su. A Cinecittà World, invece, il weekend raddoppia: debutta Roma Comics, tra fumetti, cosplay, gaming, K pop, fantasy, illustratori, gadget e artisti indipendenti; e torna Stelle di Fuoco, con spettacoli pirotecnici dalle 22 sulle musiche di Ennio Morricone e Giorgio Moroder. Il tema è Scontro tra titani della musica, con colonne sonore come C’era una volta il West, The Mission, Flashdance e La Storia Infinita. Pop, sì. Ma costruito per mettere d’accordo generazioni diverse.

Festival del gusto: vini all’Orto Botanico, burger a Ostiense e pesce sul lago

Il capitolo del gusto parte da Roma Hortus Vini, che torna all’Orto Botanico di Roma con la settima edizione. Tra viali, piante secolari e la Fontana degli Undici Zampilli, l’atmosfera è già metà dell’esperienza. Ma il programma ha peso: oltre 200 etichette in degustazione, banchi d’assaggio divisi per regioni, musica dal vivo, performance e le pillole teatrali di Michele La Ginestra. A Ostiense, da Eataly Roma, si cambia registro con il Burger&Beer Festival, evento all’aperto dedicato a panini, barbecue e birre. In menu smashed burger, hot dog, piatti di pesce, alternative vegetariane, fritti e oltre 30 birre in degustazione. Il rischio, concreto, è passare per un assaggio e restare fino a sera. Fuori città, ma ancora a misura di weekend romano, la Sagra del Pesce di Anguillara Sabazia porta sul lago fritti, specialità locali, musica e spettacoli. Il riconoscimento Unpli come sagra di qualità conta, certo. Ma il richiamo vero resta quello più semplice: mangiare pesce con il lago davanti, senza troppa fretta.

Quartieri protagonisti: San Lorenzo, Trullo e le iniziative di comunità

Non tutto passa dai grandi spazi dell’estate romana. Una parte interessante del weekend si muove nei quartieri, dove gli eventi diventano anche un modo per guardare meglio luoghi che spesso si attraversano senza farci caso. A San Lorenzo, il Parco delle Stelle ospita sabato 13 giugno Tierra, Sport e Ambiente, giornata gratuita dedicata a benessere, sostenibilità e partecipazione. In programma laboratori, attività sportive, momenti legati alla cura del corpo e iniziative artistiche, con l’idea di rafforzare il rapporto con gli spazi comuni. Al Trullo, nella settimana del Roma Borgata Festival, arriva invece The Trullo Sequence, performance site specific ideata da Sil Marti per Pillole Urbane. Alle 19 di sabato, tra cortili, passaggi e architetture popolari del Lotto 8, il pubblico viene accompagnato attraverso cinque sequenze coreografiche. Qui il quartiere non è un semplice fondale: viene attraversato, osservato, messo al centro. E non è un dettaglio, in una città dove le periferie troppo spesso finiscono nel racconto pubblico solo per altri motivi.

Gite fuori porta: Infiorata di Genzano e Sagra del Pesce ad Anguillara

Per chi vuole uscire da Roma senza trasformare la domenica in una spedizione, Genzano e Anguillara Sabazia sono due mete diverse, ma entrambe solide. La Tradizionale Infiorata di Genzano arriva alla 248esima edizione e nel 2026 dedica i suoi quadri floreali all’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Su via Italo Belardi, le opere raccontano simboli, passaggi e protagonisti del cammino repubblicano dal 1946 a oggi, unendo memoria civile e abilità artigiana. È uno di quegli appuntamenti in cui la bellezza non sta nell’effetto sorpresa, ma nella precisione di un rito collettivo che si ripete e si rinnova. Ad Anguillara Sabazia, sul lago, la Sagra del Pesce del 13 e 14 giugno punta su un richiamo più diretto: fritti, piatti tradizionali, spettacoli, musica e passeggiata sul lungolago. La scelta dipende dall’umore: fiori e storia repubblicana ai Castelli, oppure pesce e tramonto sull’acqua. In entrambi i casi, il weekend romano allarga i suoi confini senza perdere identità.