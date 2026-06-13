Il mese di giugno entra nel vivo confermando una tendenza ormai chiara per questa prima parte dell’estate: la stabilità atmosferica ha preso il sopravvento sulla penisola italiana e, in particolar modo, sulle regioni tirreniche centrali.

Dopo alcune settimane caratterizzate da una spiccata variabilità e da correnti fresche che hanno mitigato l’inizio della stagione, l’alta pressione si è stabilmente insediata sul bacino del Mediterraneo.

Per la città di Roma e per tutta la sua area metropolitana si prospetta dunque un fine settimana contrassegnato da condizioni meteo ideali per le attività all’aperto, per le gite fuori porta e per i primi afflussi consistenti verso le località balneari del litorale romano.

I principali centri di calcolo meteorologico confermano l’assenza di perturbazioni o di infiltrazioni instabili da nord a sud della provincia. L’azione combinata del soleggiamento prolungato e della massa d’aria calda in quota determinerà non solo giornate luminose, ma anche un progressivo e costante aumento delle temperature, che si porteranno su valori pienamente estivi, pur senza raggiungere per il momento picchi di eccezionalità o di allarme sanitario.

Sabato 13 giugno: una giornata radiosa e ventilata

La giornata di oggi si apre sotto ottimi auspici per chiunque abbia pianificato di trascorrere del tempo all’aria aperta. Sin dalle prime ore del mattino il cielo su Roma si presenta completamente terso, libero da nubi basse o banchi di nebbia. L’irraggiamento solare favorirà un rapido aumento termico già a partire dalla tarda mattinata, portando la colonnina di mercurio a salire costantemente.

Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà invariata: il sole continuerà a dominare la scena su tutti i quartieri della Capitale, dal centro storico fino alle zone periferiche e ai comuni della cintura metropolitana. Non si esclude il transito di qualche innocua e sottile velatura d’alta quota, legata a deboli correnti occidentali, che tuttavia non sarà assolutamente in grado di oscurare il sole o di minacciare la stabilità atmosferica.

Le temperature massime per oggi oscilleranno tra i 30°C e i 31°C nelle zone pianeggianti e interne della città, come la valle del Tevere, mentre risulteranno leggermente più contenute, intorno ai 27°C – 28°C, lungo la fascia costiera che va da Ostia a Civitavecchia. Proprio lungo il litorale e nei quartieri occidentali della città si attiverà, a partire dalle ore centrali, una piacevole e moderata ventilazione di brezza marina proveniente dai quadranti sud-occidentali, che contribuirà a mantenere l’indice di disagio bioclimatico su livelli assolutamente accettabili e a stemperare la sensazione di calore. In serata le temperature caleranno gradualmente, garantendo una notte fresca e ventilata con minime che si attesteranno attorno ai 18°C – 19°C.

Domenica 14 giugno: l’alta pressione si rafforza e aumenta il caldo

La giornata di domani vedrà un ulteriore consolidamento della struttura anticiclonica sul Lazio. Le previsioni per la domenica confermano un quadro meteorologico improntato alla massima stabilità e alla totale assenza di precipitazioni. Il cielo sarà diffusamente sereno dal mattino fino al tramonto, garantendo ben quindici ore di luce solare ininterrotta.

Sotto il profilo termico si registrerà un ulteriore e lieve balzo in avanti dovuto all’afflusso di aria più calda in quota. Le temperature massime percepite nel cuore della Capitale saliranno fino a toccare i 32°C – 33°C, configurando la giornata come la più calda di questo inizio di giugno. Nei punti nevralgici del centro cittadino, dove l’asfalto e i monumenti trattengono maggiormente il calore, la colonnina di mercurio potrebbe localmente sfiorare i 34°C durante le ore di punta, ovvero tra le 13:00 e le 16:00.

L’umidità relativa si manterrà su valori medi, il che significa che il caldo sarà prevalentemente di tipo “azzurro” e asciutto, quindi decisamente più tollerabile rispetto alla classica afa opprimente di piena estate. La ventilazione sarà debole e disposta prevalentemente dai quadranti meridionali, con i venti di brezza che si faranno sentire soprattutto nel tardo pomeriggio, portando un po’ di sollievo dopo una giornata rovente. Per chi deciderà di spostarsi verso le spiagge di Fregene, Anzio o Nettuno, le condizioni saranno ottimali, con un mare generalmente quasi calmo o poco mosso e temperature dell’acqua in progressivo riscaldamento.

In sintesi, si raccomanda la consueta prudenza legata alle giornate soleggiate: data l’intensità dei raggi solari tipica di metà giugno, è consigliabile evitare l’esposizione diretta nelle ore centrali della giornata, idratarsi correttamente e proteggersi adeguatamente, specialmente se si frequentano parchi cittadini o aree balneari.