Il Bioparco di Roma apre di sera per l’estate 2026 e sceglie l’ora più piacevole della giornata, quando il caldo allenta la presa e Villa Borghese cambia luce. Dal 19 giugno al 1° agosto 2026, il giardino zoologico della Capitale resterà aperto fino alle 21.30 ogni venerdì e sabato, con ultimo ingresso alle 20.30.

L’iniziativa si chiama “Il Bioparco al tramonto” ed è promossa dalla Fondazione Bioparco di Roma. Non si tratta solo di tenere i cancelli aperti più a lungo: in programma ci sono talk con i guardiani, attività per famiglie, punti ristoro aperti e aperitivo nell’Oasi del Lago.

Aperture serali al Bioparco: le date da segnare

Il calendario è già fissato: si parte venerdì 19 giugno 2026 e si va avanti fino a sabato 1° agosto 2026. Le aperture serali del Bioparco di Roma saranno previste ogni venerdì e sabato, con chiusura alle 21.30 e ultimo ingresso alle 20.30. Una scelta pensata per le settimane più piene dell’estate romana, quando di giorno il caldo pesa e la sera diventa il momento migliore per stare all’aperto. Con “Il Bioparco al tramonto”, la visita cambia passo: chi entra dopo le 17.00 trova un ritmo più lento, meno corsa tra un’area e l’altra, più passeggiata.

La posizione dentro Villa Borghese fa il resto, perché arrivare quando la città comincia a respirare significa vivere il parco in un’ora diversa dal solito. Le attività sono incluse nel biglietto, dettaglio utile soprattutto per chi organizza la serata con bambini o in gruppo. Conviene però fare attenzione agli orari: tra l’ultimo ingresso delle 20.30 e la chiusura delle 21.30 il tempo non è molto.

Animali al tramonto: la visita cambia volto tra i 17 ettari di Villa Borghese

Vedere il Bioparco al tramonto non vuol dire soltanto trovare meno sole. Nei 17 ettari del giardino zoologico, nel verde di Villa Borghese, cambia proprio l’atmosfera: la luce si abbassa, le ombre si allungano, i rumori della giornata si fanno più discreti. Per molte specie, la parte finale del giorno può coincidere con movimenti e comportamenti diversi rispetto alle ore più calde. Senza trasformare la visita in un safari notturno, il senso è questo: osservare gli animali in un momento meno abituale per il pubblico. Anche per i visitatori la temperatura più mite aiuta, soprattutto per le famiglie con bambini piccoli, che in estate evitano volentieri le ore centrali.

Chi entra dopo le 17.00 può scegliere un giro più mirato, fermandosi nelle aree di maggiore interesse, oppure prendersela con calma fino alla chiusura. E poi c’è la cornice di Villa Borghese, che permette di legare la visita a un pomeriggio più lungo tra musei, passeggiate e punti panoramici. In questo senso, “Il Bioparco al tramonto” parla non solo agli appassionati di animali, ma anche a chi cerca un’alternativa serale in città.

Guardiani, racconti e attività del sabato per le famiglie

Uno dei momenti più attesi delle serate sarà l’incontro con i guardiani del Bioparco, che accompagneranno il pubblico con talk dedicati alle specie ospitate. È qui che la visita può diventare qualcosa di più di un semplice giro tra i recinti. Chi lavora ogni giorno con gli animali racconterà caratteristiche, abitudini e comportamenti, rispondendo alle domande dei visitatori e aggiungendo dettagli difficili da trovare su un cartello. Per i bambini, ma spesso anche per gli adulti, è il modo più diretto per capire che un animale non è solo una foto da portare a casa, ma un essere vivente con ritmi, cure, alimentazione e bisogni precisi.

Il sabato è previsto anche un evento tematico diverso rivolto alle famiglie, con il servizio di truccabimbi. Il taglio è chiaro: una proposta serale leggera, ma con contenuti educativi. Chi arriva con figli piccoli troverà attività semplici e accessibili; chi vuole saperne di più potrà seguire i talk e confrontarsi con il personale. Tutto è incluso nel prezzo del biglietto, un aspetto non da poco in una stagione in cui le uscite estive possono diventare care tra ingressi, laboratori e servizi extra.

Biglietto crepuscolo, ingressi e ristoro: cosa sapere prima di andare

Per le visite serali è previsto il biglietto crepuscolo, valido dalle 17.00. Il costo indicato è di 15 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini. I biglietti si potranno acquistare solo alle biglietterie del parco, quindi niente acquisto online o titolo digitale già pronto. L’ultimo ingresso resta fissato alle 20.30, mentre la chiusura è alle 21.30: chi vuole godersi davvero il percorso farà bene ad arrivare prima, soprattutto se intende seguire i talk o fermarsi a mangiare qualcosa. Anche la parte ristoro entra nella serata. Nell’Oasi del Lago sarà possibile fare un aperitivo definito dal parco “selvaggio”, pensato per legare la sosta alla cornice naturale dell’area.

Gli altri punti ristoro del Bioparco di Roma resteranno aperti durante le aperture serali e, all’uscita, i visitatori potranno fermarsi al Caffè del Parco. Una comodità concreta, soprattutto per chi si muove con bambini e preferisce evitare altri spostamenti dopo la visita. L’iniziativa, però, dura poche settimane e si concentra nei weekend: per evitare corse all’ultimo minuto, meglio scegliere la data con un po’ di anticipo e tenere d’occhio gli orari. La promessa è semplice: vivere il parco in un tempo diverso, quando Roma si prepara alla sera.