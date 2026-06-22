Si tratta di Nemi, uno dei gioielli dei Castelli Romani, affacciato su un lago di origine vulcanica e circondato da boschi che ne esaltano il fascino in ogni stagione. La sua posizione panoramica, a oltre 500 metri di altitudine, lo rende uno dei luoghi più suggestivi del Lazio.

Negli ultimi anni il borgo è tornato al centro dell’attenzione anche per la sua candidatura tra le località più belle d’Italia, grazie a un patrimonio culturale e paesaggistico rimasto quasi intatto nel tempo.

Il borgo sospeso sul lago e le tradizioni delle fragoline

Uno degli elementi che ha reso famoso Nemi è la produzione delle fragole e fragoline di bosco, coltivate sulle pendici che scendono verso il lago. Questo frutto è diventato un vero simbolo del territorio, tanto da dare origine a una delle feste più conosciute della zona.

La Sagra delle Fragole, che si svolge ogni anno all’inizio dell’estate, trasforma il borgo in un’esplosione di colori, profumi e iniziative folkloristiche. Le strade vengono animate da stand, musica e rievocazioni storiche, mentre i visitatori possono assaggiare prodotti locali immersi in un’atmosfera festosa.

Tra i momenti più caratteristici dell’evento spicca la sfilata delle “Fragolare”, figure tradizionali che indossano abiti tipici e rappresentano l’identità culturale del paese.

Il cuore del borgo è un centro storico raccolto, attraversato da vicoli stretti e punti panoramici che si aprono improvvisamente sul lago sottostante. Qui si trovano edifici storici, botteghe e scorci che raccontano secoli di vita locale.

Tra i luoghi più significativi spicca un antico palazzo nobiliare che domina la piazza principale, insieme a chiese e santuari che testimoniano la forte tradizione religiosa del territorio. Poco distante si trovano anche giardini e terrazze panoramiche che offrono viste spettacolari sul paesaggio circostante.

Un luogo tra natura, cultura e leggende romane

Nemi non è solo bellezza naturale, ma anche storia antica. Il lago è legato a leggende e ritrovamenti archeologici di grande valore, tra cui le celebri navi romane dell’epoca imperiale, oggi conservate in un museo dedicato.

Il borgo è facilmente raggiungibile dalla Capitale sia in auto che con i mezzi pubblici, grazie ai collegamenti con i Castelli Romani. Questo lo rende una meta ideale per una gita fuori porta.

Tra panorami mozzafiato, tradizioni autentiche e sapori locali, Nemi si conferma uno dei borghi più affascinanti del Lazio e una destinazione perfetta a pochi passi da Roma.