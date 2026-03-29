Le sigarette sono fortemente nocive, figurarsi l’effetto che possono avere i mozziconi in mezzo alla natura e all’ambiente circostante. L’ecosistema certamente non ne giova, così come piante e animali. Tuttavia, la stessa natura che subisce le conseguenze delle azioni dell’uomo cela sempre qualche sorpresa straordinaria.

Sicuramente è il caso di quanto raccontato da un team di ricercatori dell’univeristà di Lodz in Polonia. In uno studio recente, pubblicato sulla rivista Animal Behaviour, è stato svelato che le cinciallegre raccolgono i mozziconi di sigarette per rivestire i loro nidi.

Sembra proprio che li utilizzino per proteggersi dalle infezioni parassitarie, quindi dimostrando di sapersi adattare anche a ciò che non è affatto naturale bensì creato dall’uomo. Ma, come appare chiaro seguendo quanto svelato da questo studio, ciò che è in vita si adatta, rendendo favorevole anche quello che è terribilmente nocivo e dannoso.

L’incredibile adattabilità delle cinciallegre: la rivelazione dello studio

Le cinciallegre sono uccelli passeriformi di colore giallo, nero e blu, ma possono anche essere di colore verde e bianco. Sono animali socievoli che si adattano facilmente alla vita di città. Grazie alla loro dieta a base di isnetti dannosi per piante e persone, favoriscono l’ecosistema. Lo studio pubblicato voleva capire se questi animali speciali raccolgono i mozziconi di sigaretta in maniera strategica o per sbaglio.

Sono state tenute sotto osservazione 33 famiglie di cinciallegre, dividendo i loro nidi in tre gruppi; il primo è stato lasciato intatto, il secondo ha ricevuto mozziconi di sigarette e il terzo ha ricevutola sostituzione del proprio nido con uno fatto di muschio e cotone e sterilizzato in laboratorio. Dopo circa due settimane dall’inizio dell’esperimento, i pulcini di questi uccelli sono stati controllati attraverso campioni di sangue per vedere se si fossero presentati sintomi di qualche malattia. In tutti i nidi, sia quelli circondati da mozziconi di sigaretta che sterili sono stati notati livelli più elevati di emoglobina ed ematocrito.

Il che significa che è stato notato un migliore stato di salute e una ridotta perdita di sangue dovuta ai parassiti rispetto al primo gruppo di controllo. Nelle analisi successive è stato scoperto che tanti parassiti erano presenti nei nidi naturali, mentre pochissimi in quelli sterili. A quanto pare, la nicotina delle sigarettie può agire come insetticida. Tuttavia, bisogna ricordare che i mozziconi sono tossici, contenendo arsenico e metalli pesanti. Non è chiaro quanto i loro aspetti negativi influiscano sulla salute degli esemplari adulti, ma comunque sicuramente quelli positivi modificano positivamente la condizione dei pulcini.