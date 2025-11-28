La corsa al Festival di Sanremo 2026 è ormai terminata. Dopo numerose voci, smentite e indiscrezioni, Carlo Conti ha scelto i nomi dei big che saranno in gara sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 e che saranno annunciati dal conduttore e direttore artistico della kermesse domenica 30 novembre, durante l’edizione delle 13.30 del Tg1.

Saranno 30 i cantanti in gara che, per cinque sere consecutive, saranno al centro delle varie notizie. Carlo Conti avrebbe ricevuto ben 250 candidature e fare una scrematura per scegliere i cantanti in gara non è stato affatto facile. I giochi, tuttavia, sono ormai fatti e, dalle prime indiscrezioni, pare che il cast di Sanremo 2026 sarà variegato e ricco di nomi giovani in grado di conquistare la fiducia del pubblico meno adulto.

Festival di Sanremo 2026: chi sono i big in gara al Teatro Ariston

Giorni importanti e ricchi di impegni per Carlo Conti, alle prese con le ultime scelte per il Festival di Sanremo 2026 per il quale avrebbe individuato la co-conduttrice. L’attesa più grande, tuttavia, è per i nomi dei big in gara di cui il sito All Music Italia ha stilato quella che potrebbe essere la lista che sarà ufficializzata il prossimo 30 novembre.

Tra i nomi che dovrebbero salire sul palco del Teatro Ariston spuntano grandi ritorni come quelli di Arisa, una delle voci più belle della musica italiana ma anche di Serena Brancale, vera rivelazione di Sanremo 2025 e che sarebbe pronta a tornare sul palco per la consacrazione definitiva. Potrebbero, tuttavia, tornare anche Elettra Lamborghini che ha sempre stupito il pubblico, Ermal Meta che non ha mai deluso le aspettative ed Emma che è recentemente tornata sulla scena musicale con il brano “Brutta storia”.

Tra i big in gara, tuttavia, spuntano anche i nomi di Carl Brave, Big Mama, Dargen D’Amico ed Eddie Brock, il cantante diventato famosissimo anche su Tik tok con il brano “Non è mica te”. Tra i nomi che stanno incuriosendo il pubblico ci sono quelli di Venerus, Emma Nolde &… e Fast Animals and Slow Kids.

Il Teatro Ariston, inoltre, potrebbe riaccogliere ancora grandi ritorni come quelli di J-Ax, Leo Gassmann, Levante, Fulminacci e Fred De Palma. Spazio, poi, a Luchè, Madame, Mara Sattei e Malika Ayane la cui voce, sul palco del Teatro Ariston, ha sempre conquistato pubblico, giuria e orchestra.

Dopo il duetto dello scorso anno, inoltre, potrebbero essere in gara anche Fedez e Marco Masini e con loro potrebbero tornare anche Michele Bravi, Nada e Patty Pravo. Nella lista dei 30 big di Sanremo, inoltre, potrebbero esserci anche Nayt, Sal da Vinci e Tredici Pietro ovvero il figlio di Gianni Morandi.

Infine, a completare la lista potrebbero essere gli Zero Assoluto e Tommaso Paradiso per il quale si tratterebbe di un debutto assoluto.