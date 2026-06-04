Per i ragazzi dell’Accademia Eucaliptos, quella vissuta al Foro Italico durante il BNL Italy Major Premier Padel 2026 è stata una di quelle settimane destinate a rimanere nella memoria per tanto tempo.

L’Eucaliptos Padel Club ha infatti deciso di regalare a tutti i giovani agonisti del circolo l’ingresso gratuito all’evento per l’intera settimana del torneo, permettendo ai ragazzi di vivere da vicino uno degli appuntamenti più importanti del padel mondiale, tra campioni internazionali, allenamenti spettacolari e un’atmosfera che solo Roma sa creare quando ospita grandi eventi sportivi.

Per molti di loro non si è trattato semplicemente di assistere a delle partite. È stata l’occasione per incontrare dal vivo i propri idoli, osservarli da pochi metri, scambiare qualche parola, chiedere autografi e portare a casa fotografie che difficilmente dimenticheranno. Nei corridoi del Foro Italico, tra un campo e l’altro, si sono viste facce emozionate, racchette strette in mano in attesa di una firma e occhi spalancati davanti ai campioni che fino a quel momento avevano visto soltanto sui social o in televisione.

Per alcuni ragazzi dell’Accademia l’esperienza è stata ancora più intensa, perché hanno avuto anche l’opportunità di svolgere il ruolo di raccattapalle durante il torneo. Entrare in campo accanto ai campioni del circuito mondiale, vivere da pochi metri ogni punto e respirare la tensione delle partite ha permesso loro di assaporare il torneo da una prospettiva completamente diversa.

Un’occasione speciale grazie alla Federazione Italiana Tennis e Padel

A rendere ancora più bella questa esperienza è stata anche l’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha creato un’offerta dedicata ai circoli. Grazie a questa formula, tutti i ragazzi con tessera agonistica hanno avuto la possibilità di acquistare i biglietti per le finali di domenica al costo simbolico di 1 euro, con la possibilità di portare con sé anche due accompagnatori.

Un’opportunità che ha permesso a tantissime famiglie di vivere insieme l’ultimo weekend del torneo, respirando da vicino l’atmosfera delle grandi finali internazionali e condividendo una giornata di sport che difficilmente i ragazzi dimenticheranno.

L’entusiasmo dei ragazzi per il regalo di Luca e Armando

Dietro questa iniziativa ci sono soprattutto la volontà e l’attenzione di Luca e Armando Baccari, che hanno voluto offrire ai giovani del club qualcosa che andasse oltre il semplice allenamento quotidiano. Un gesto accolto con entusiasmo da tutti i ragazzi dell’accademia, che hanno espresso gratitudine e felicità per un’opportunità vissuta quasi come un sogno.

In tanti, durante questi giorni, hanno condiviso foto, racconti e momenti speciali vissuti al torneo, creando ancora di più quel senso di gruppo che da tempo rappresenta uno degli aspetti più belli dell’ambiente Eucaliptos. Perché il padel, soprattutto a quell’età, non è soltanto tecnica o risultati: è amicizia, crescita, esempi da seguire e ricordi che aiutano ad alimentare la passione.

La risposta dei ragazzi è stata probabilmente la parte più bella dell’intera iniziativa. C’era chi non riusciva a credere di poter vedere così da vicino i campioni del circuito, chi raccontava emozionato di aver finalmente ottenuto una foto con il proprio giocatore preferito e chi già sogna, un giorno, di tornare al Foro Italico da protagonista.

Esperienze come questa aiutano a capire quanto conti, nello sport giovanile, creare occasioni vere di coinvolgimento. E all’Eucaliptos, in questi giorni romani, il padel è diventato qualcosa di ancora più speciale.