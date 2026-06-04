Il caricabatterie del cellulare può surriscaldarsi mentre ricarica lo smartphone, a casa come in ufficio, in qualunque momento della giornata. Le cause possono essere diverse: un alimentatore usurato, un cavo danneggiato, una presa difettosa o semplicemente un uso sbagliato.

Capire da dove arriva quel calore, e quando invece smette di essere normale, serve soprattutto a evitare danni al telefono e a ricaricarlo in modo più sicuro. Un po’ di temperatura in più, infatti, è del tutto normale. Ma se il caricabatterie scotta, se si sente odore di plastica o la carica si interrompe, allora è il caso di fermarsi.

Perché il caricabatterie si scalda: alimentatore, cavo, presa e cattive abitudini

Nella maggior parte dei casi, il surriscaldamento del caricatore dipende da fattori molto concreti. L’alimentatore può essere di scarsa qualità, non originale o semplicemente vecchio: i componenti interni lavorano peggio e disperdono più calore. Anche il cavo di ricarica, se è piegato vicino al connettore, rovinato o troppo sottile, può far salire la temperatura. Poi c’è la presa elettrica: se il contatto non è stabile, se la spina si muove o la ciabatta è troppo carica, il calore aumenta.

Caricabatterie si surriscalda – Dailybest.it

Ma spesso il problema sta anche in come si usa il telefono. Ricaricarlo sotto un cuscino, sul divano, in auto sotto il sole o mentre si gioca, si guardano video o si usa il navigatore significa mettere sotto sforzo insieme batteria e processore. E a quel punto anche il caricatore tende a scaldarsi più del dovuto. Nelle istruzioni, produttori come Apple e Samsung lo ricordano chiaramente: temperature alte, accessori non certificati e uso intenso del dispositivo durante la carica possono alterare il comportamento termico.

Quando il calore non è più normale: i segnali da non sottovalutare

Un caricabatterie caldo non è per forza un pericolo. Ma ci sono segnali che non vanno ignorati. Se l’alimentatore diventa difficile da toccare, se il cavo si scalda sempre nello stesso punto, se la ricarica si interrompe e riparte da sola oppure sul display compare un avviso di temperatura troppo alta, è bene controllare subito.

Ancora di più se si sentono piccoli crepitii, se la plastica cambia colore o arriva un odore acre, simile a gomma scaldata. In questi casi non conviene aspettare. Meglio staccare tutto, verificare presa e accessori e lasciare raffreddare il dispositivo.

Il rischio, infatti, non riguarda solo il caricatore: anche la batteria dello smartphone può rovinarsi più in fretta, con meno autonomia, ricarica lenta e possibili spegnimenti improvvisi. Le indicazioni dei principali produttori di elettronica sono concordi: il calore eccessivo è tra i fattori che pesano di più sulla durata delle batterie agli ioni di litio.

Come intervenire senza rischi: controlli utili, pezzi da cambiare e buone regole

La prima cosa da fare è la più semplice: usare un caricatore originale o certificato e controllare che abbia la potenza giusta per quel modello di telefono. Se il cavo USB-C o Lightning è usurato, va cambiato subito, senza aspettare che peggiori. Lo stesso vale per la presa elettrica: meglio provarne un’altra, direttamente a muro, evitando adattatori economici e ciabatte piene.

Aiuta anche cambiare qualche abitudine: togliere la cover se il telefono scalda molto, non coprirlo durante la carica, non lasciarlo in posti caldi e non usarlo per attività pesanti mentre è collegato. La ricarica rapida, da sola, può produrre più calore: è normale. Ma se il caricatore continua a scottare anche con il telefono in standby, allora è possibile che il componente sia difettoso.

In quel caso non bisogna farci l’abitudine: va sostituito. Se invece il calore sembra arrivare più dal telefono che dall’adattatore, può essere utile un controllo in assistenza, soprattutto sui dispositivi più vecchi o già esposti a urti e umidità. La regola resta semplice: calore moderato sì, calore eccessivo no. E intervenire in tempo, spesso, evita guasti ben più costosi.