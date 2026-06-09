Roma Capitale porta l’AI dentro il portale del Comune. Lunedì 8 giugno 2026, in Campidoglio, è stata presentata Julia 2.5, la nuova versione dell’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale generativa pensato per aiutare cittadini, turisti e visitatori a trovare più in fretta informazioni e servizi sul sito istituzionale del Comune. La novità è semplice: Julia entra direttamente nelle pagine del portale ufficiale. Da lì potrà rispondere a domande pratiche, indicare link, recuperare documenti e accompagnare gli utenti tra uffici, scadenze, atti e servizi online. Non è, almeno per ora, un nuovo sportello amministrativo. È piuttosto una guida digitale sempre a portata di clic, nata per evitare ricerche infinite, pagine introvabili e moduli nascosti chissà dove.

Perché il portale aveva bisogno di un assistente AI

Il punto di partenza è un numero che dice molto: il portale istituzionale di Roma Capitale conta circa 18 milioni di accessi l’anno, raccoglie oltre 160 mila contenuti informativi e offre circa 90 servizi online. Dentro c’è di tutto: notizie, bandi, delibere, pagine sui municipi, tributi, modulistica, scuola, mobilità, cultura, servizi sociali. Un archivio pubblico enorme. Utile, certo. Ma non sempre facile da consultare.

Secondo i dati diffusi dall’amministrazione, le pagine più visitate sono quelle sui servizi comunali, con oltre 11 milioni di visite annue. Seguono notizie ed eventi, oltre 7 milioni, e le informazioni di servizio, sopra i 2,5 milioni di visite. Il problema, ha spiegato il Comune, non è la mancanza di contenuti. Semmai il contrario: spesso c’è troppo, e trovare subito la pagina giusta diventa complicato. Chi cerca una scadenza per la Tari, un certificato, un modulo del proprio municipio o una delibera può finire davanti a molti risultati simili. A volte troppi.

Qui entra in gioco Julia 2.5. L’idea è trasformare una parte della navigazione in una conversazione: l’utente scrive una domanda, anche in modo semplice, e il sistema prova a dare una risposta orientativa, collegata alle fonti ufficiali del Comune di Roma. Una mano in più per chi non conosce la struttura del sito, per i turisti che cercano informazioni essenziali e per chi naviga da smartphone, magari per strada o durante una pausa al lavoro. Meno passaggi. Meno clic.

Domande in linguaggio naturale, link ufficiali e servizio multilingue 24 ore su 24

Con Julia 2.5 si può chiedere, per esempio, come richiedere un certificato, dove trovare un modulo, come accedere a un servizio online, oppure dove consultare informazioni su Imu, Tari, uffici, municipi, atti amministrativi e aggiornamenti sulla città. L’assistente risponde in linguaggio naturale, suggerisce collegamenti utili e rimanda ai contenuti del portale istituzionale. Il widget resta visibile mentre si naviga e mantiene il filo della conversazione, così non bisogna ricominciare da capo ogni volta che si cambia pagina.

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, da computer, tablet e smartphone. È anche multilingue, dettaglio non secondario per una città che accoglie ogni anno milioni di visitatori e che, nei periodi di maggiore afflusso, deve rispondere a richieste molto diverse: trasporti, eventi, accessi, servizi turistici, informazioni sui quartieri. Julia si aggiunge ai canali digitali già attivi, tra cui WhatsApp, Telegram, Messenger e webchat. Ma l’ingresso nel portale cambia il punto di partenza: non più solo un canale esterno, ma un assistente dentro il sito principale dell’amministrazione.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato il lancio come un nuovo passo nella digitalizzazione dei servizi capitolini. “Con Julia sul portale istituzionale compiamo un nuovo passo per rendere Roma Capitale più digitale, più semplice e più vicina alle persone”, ha detto. Gualtieri ha parlato di un uso dell’AI generativa urbana “collegato a fonti ufficiali” e pensato per rendere più semplice l’accesso alle informazioni. Il portale, ha aggiunto, è “un patrimonio vastissimo” e Julia aiuta a muoversi tra documenti, servizi e pagine informative, riducendo i passaggi necessari. Una promessa ambiziosa, che però si misurerà soprattutto nell’uso quotidiano.

I confini del sistema: Julia orienta, gli uffici decidono

L’amministrazione ha chiarito subito un punto delicato: Julia non sostituisce gli uffici comunali e non prende decisioni amministrative. Non valuta pratiche, non interpreta casi complessi, non assegna diritti o benefici. Il suo compito è orientare l’utente verso contenuti e servizi ufficiali, restando dentro un perimetro informativo. Per competenze, controlli e responsabilità restano centrali gli uffici, i funzionari e i canali amministrativi ordinari.

È un passaggio importante, perché l’uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione porta con sé molte aspettative, ma anche qualche rischio. Se un assistente digitale risponde in modo incompleto o manda l’utente verso una pagina non aggiornata, il disservizio resta. Per questo Roma Capitale, secondo quanto comunicato, sta lavorando anche sulla qualità e sull’ordine dei contenuti del portale. Molte pagine, nate anni fa per una consultazione tradizionale, non erano state pensate per essere lette e interrogate da un sistema conversazionale. Servono dati ordinati. E serve manutenzione.

La nuova versione introduce un agente informativo specializzato e un sistema dedicato ai contenuti del portale. In parole più semplici, Julia 2.5 non cerca informazioni in modo generico, ma prova a collegare la domanda dell’utente con fonti istituzionali e contenuti comunali strutturati. Il progetto è stato sviluppato con la collaborazione di Microsoft, Intellera, NTT Data, Fastweb, 01 Sistemi e Bip. L’amministrazione, però, insiste su un punto molto concreto: il miglioramento dipenderà anche dai test, dagli aggiornamenti e dalle domande reali che arriveranno ogni giorno. Soprattutto quelle impreviste.

Dall’app di luglio alle partecipate: la roadmap fino a dicembre 2026

La storia di Julia è recente. La prima versione è stata lanciata il 7 marzo 2025 con un’architettura mono-agent, disponibilità in oltre 80 lingue e copertura di 8 ambiti informativi legati alla vita in città. Il 31 luglio 2025 è arrivata la versione 2.0, con architettura multi-agent, 7 nuovi ambiti informativi, tra cui shopping, verde e news, oltre alla geolocalizzazione e a un miglioramento delle prestazioni. Ora Julia 2.5 entra nel portale istituzionale e allarga il raggio d’azione ai contenuti ufficiali del Comune.

La tabella di marcia indicata da Roma Capitale prevede altri passaggi già nelle prossime settimane. A luglio 2026 è atteso il lancio dell’app di Julia, insieme all’avvio graduale di servizi online utilizzabili in forma conversazionale o con supporto assistito. Sarà un test concreto: non solo chiedere dove si trova una pagina, ma essere accompagnati dentro procedure digitali più articolate. Con gradualità, ha lasciato intendere l’amministrazione.

Tra agosto e dicembre 2026, invece, l’assistente dovrebbe arrivare anche sui contenuti dei portali delle aziende partecipate, a partire da Ama, Atac e Roma Servizi per la Mobilità. È uno dei passaggi più attesi, perché molte richieste quotidiane dei romani riguardano rifiuti, trasporto pubblico, viabilità, permessi e mobilità urbana. Se il collegamento funzionerà, un utente potrà cercare informazioni su raccolta, linee bus, deviazioni, servizi di mobilità e pratiche collegate senza dover saltare continuamente da un sito all’altro.

Per ora, ulteriori informazioni sono disponibili su www.julia.comune.roma.it. Il progetto resta in evoluzione e il suo valore dipenderà dalla capacità di dare risposte affidabili, aggiornate e comprensibili. Per una città complessa come Roma, non è un dettaglio tecnico: è una questione di accesso ai servizi pubblici. Anche alle nove di sera, da un telefono, cercando una scadenza che non si trova.