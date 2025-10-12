Al Festival di Sanremo 2026 mancano ancora diversi mesi ma la macchina organizzativa è già partita. Le prime decisioni da prendere riguardano le canzoni: Carlo Conti ha già cominciato ad ascoltare tutti i brani inviati dai vari artisti ed entro dicembre, al Tg1, annuncerà la lista della canzoni che saranno in gara al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026.

“Ascolto i pezzi quando sono in treno, in auto, nel traffico e quando accompagno mio figlio a scuola. I primi ascolti li faccio senza cuffie, a volume basso. La lista completa la dirà tra circa due mesi in diretta al Tg1, così come ho fatto l’anno scorso“, ha detto Carlo Conti che ha già ascoltato 100 canzoni.

Per Conti, tuttavia, sarà difficile non solo scegliere le canzoni, ma anche i co-conduttori e le co-conduttrici. Esattamente come accaduto nella scorsa edizione, Conti continuerà a seguire quanto fatto da Amadeus scegliendo di farsi affiancare, ogni sera, sa un nome diverso.

Sono tanti, finora, i nomi circolati sul web ma uno metterebbe tutti d’accordo, pubblico e addetti ai lavori.

Sanremo 2026: Carlo Conti punta sulla big della musica italiana

Carlo Conti vuole un nome importante al proprio fianco per condurre il Festival di Sanremo 2026 che potrebbe essere il suo ultimo Festival. Dopo aver condotto il Festival dal 2015 al 2017 e aver ereditato il Festival che Amadeus ha condotto per cinque anni consecutivi, Conti pare intenzionato a chiudere la sua esperienza sul palco del Testo Ariston con Sanremo 2026.

Per quello che potrebbe essere il suo ultimo Festival, dunque, Conti che potrebbe portare in gara anche uno dei nomi più amati della musica italiana, avrebbe intenzione di portare all’Ariston una vera big della musica italiana come Giorgia. A svelare il sogno proibito di Conti è Gabriele Parpiglia che, nella rubrica Chicchi di gossip, scrive: “Conti vuole Giorgia! I rumors sono insistenti: per il prossimo Festival della Canzone Italiana Carlo Conti vorrebbe al suo fianco Giorgia, che a X Factor ha superato brillantemente l’esame da conduttrice. Lei al momento tentenna, ma resta la prima scelta” ha scritto il giornalista.

Dopo il grandissimo successo ottenuto in gara durante il Festival di Sanremo 2025, dunque, Giorgia potrebbe tornare a calcare il palco del Teatro Ariston come co-conduttrice, esperienza fatta anche durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 di Amadeus.

Per il momento, tuttavia, la cantante che è impegnata alla conduzione di X Factor 2025 tentenna ma il conduttore toscano potrebbe convincerla ad accettare. Una scelta che il pubblico condivide apprezzando sempre di più Giorgia come conduttrice. Oltre al nome della cantante, inoltre, per affiancare Conti a Sanremo 2026, spunta anche il nome di Andrea Delogu, apprezzatissima dai telespettatori e che potrebbe nascondere un talento da vera showgirl considerando il talento ballerino che sta sfoggiando a Ballando con le stelle 2025.