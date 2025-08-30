Il Festival di Sanremo 2026 si farà e la location sarà ancora una volta il Teatro Ariston. Dopo il braccio di ferro tra la Rai e il comune ligure, è arrivato il momento di cominciare ad organizzare la prossima edizione del Festival che, per lasciare spazio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, andrà eccezionalmente in onda dal 24 al 28 febbraio 2026. Come ampiamente annunciato, dopo il successo ottenuto con l’edizione 2025, la prima del post Amadeus, a condurre il Festival ma a ricoprire anche il ruolo di direttore artistico, ci sarà ancora una volta Carlo Conti.

Il conduttore toscano che a settembre tornerà in onda anche con la nuova edizione di Tale e Quale Show con un cast tra cui spiccano diversi no, dovrà scegliere anche le canzoni in gara. A tal proposito, pare che Conti stia facendo di tutto per riportare a Sanremo uno degli artisti più amati anche dai giovanissimi.

Sanremo 2026: ecco il nome bomba che vuole Carlo Conti

Carlo Conti sta già muovendo i primi fili per mettere su un cast stellare per il Festival di Sanremo 2026. L’obiettivo è avere artisti di un calibro importante che riescano a catturare l’attenzione sia del pubblico più adulto che dei giovanissimi. Tra i tanti nomi, in particolare, ci sarebbe un nome per il quale il conduttore toscano starebbe facendo carte false per averlo tra i big in gara sul palco del Teatro Ariston.

Stando ad un’indiscrezione esclusiva riportata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, infatti, pare che il nome che Conti vorrebbe a tutti i costi sia quello di Blanco: “Conti sta facendo fuoco e fiamme per farlo risalire sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio…”, scrive Dandolo.

Blanco ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood vincendo con il brano Brividi. Lo scorso anno, tuttavia, è stato ugualmente protagonista del festival firmando diversi brani come autore, in primis quello di Giorgia. Proprio in relazione alla scorsa edizione del Festival, lo stesso Blanco ha svelato un ulteriore retroscena.

“Carlo Conti era ad un passo dall’averlo nella scorsa edizione, ma i tempi non erano maturi: partecipò solo come autore di alcuni brani in gara, tra cui il fortunatissimo La cura per me cantato da Giorgia…”, ha scritto Dandolo su Oggi.

In attesa di scoprire se ci sarà davvero Blanco a Sanremo, Il Messaggero ha svelato quelli che potrebbero essere i presunti cantanti in gara tra cui spiccano nomi importanti ovvero Tiziano Ferro in coppia con Madame, Angelina Mango, Caparezza, gli Zero Assoluto, Alfa, Irama, Sangiovanni, Tommaso Paradiso, Patty Pravo e Bobby Solo.