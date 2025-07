Il countdown per il ritorno in tv di Tale e Quale show è ufficialmente partito. Il programma di Raiuno condotto da Carlo Conti tornerà a fare compagnia ai telespettatori già a settembre con tanti, nuovi concorrenti annunciati direttamente dal conduttore toscano. Contemporaneamente all’annuncio di Carlo Conti, sul web, sono spuntati anche i nomi dei vip che hanno sostenuto il provino ma che non sono riusciti a conquistare la fiducia del conduttore toscano e della sua squadra.

Sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che speravano di far parte della nuova edizione di Tale e Quale Show ma che hanno dovuto incassare il no. A svelare chi ha ricevuto il no da Carlo Conti è stato Davide Maggio attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Tale e quale show 2025: i nomi di chi ha ricevuto il no da Carlo Conti

Tra gli aspiranti concorrenti di Tale e Quale Show 2025 che, però, sono stati scartati ci sono diversi ex protagonisti del Grande Fratello. Come ha fatto sapere Davide Maggio, infatti, hanno ricevuto il no Shaila Gatta, Maria Monsè e Guenda Goria ovvero la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. No anche per Milena Miconi che, esattamente come le colleghe è stata una concorrente di un’edizione del Grande Fratello Vip.

I nomi scartati da Carlo Conti, però, non finirebbero qui. Davide Maggio, infatti, sempre attraverso le sue storie Instagram, ha svelato ai propri followers che non sono riusciti a strappare il sì a Carlo Conti neppure la cantante e figlia di Claudio Villa, Manuela Villa, l’ex Miss Italia Denny Mendez, lo stylist ed ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso Jonathan Kashanian e l’ex maestro di Ballando con le stelle Samuel Peron.

Chi, invece, è riuscito a superare i provini e, subito dopo le vacanze comincerà a prepararsi per il debutto su Raiuno sono: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Carmen Di Pietro, Samuel Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, e i fedeli Insinna & Cirilli e Antonella Fiordelisi.

Il ritorno in Rai di Flavio Insinna, seppur come concorrente, rappresenta un vero colpaccio per Carlo Conti che, come ha fatto sapere Deianira Marzano, avrebbe tentato di intavolare una trattativa in extremis per portare nel cast anche Luca Laurenti.

E’ tutto pronto, dunque, per il ritorno del programma di Carlo Conti che, invece, ha ceduto la conduzione di Tali e Quali ovvero la versione nip di Tale e Quale a Nicola Savino.