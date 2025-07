Carlo Conti starebbe cercando di mettere a segno gli ultimi, due, grandi colpi per la nuova edizione di Tale e Quale Show che tornerà in onda, come ogni anno, a settembre occupando la prima serata del venerdì. Diversamente dagli anni scorsi quando il cast era stato già annunciato dal profilo Instagram del conduttore toscano, quest’anno, l’annuncio ufficiale si sta facendo attendere.

Conti, infatti, non ha ancora sciolto le riserve e i vari nomi dei probabili concorrenti che stanno circolando sul web non sono ancora diventati ufficiali. Il motivo potrebbe essere proprio il desiderio del conduttore toscano di riuscire a convincere non una, ma due grandi stelle della televisione italiana a mettersi in gioco come concorrenti del suo show.

Tale e Quale Show 2025: chi vuole Carlo Conti

In attesa dell’annuncio ufficiale di Carlo Conti, tra i tanti nomi dei probabili concorrenti spiccano quelli di tanti ex protagonisti del Grande Fratello come Pamela Petrarolo e Maria Monsè ma anche quello dell’ex star di Striscia la Notizia. Tuttavia i sogni di Conti sarebbero due come fanno sapere voci di corridoio.

Secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, Conti starebbe tentando di convincere Luca Laurenti a diventare concorrente di Tale e Quale Show 2025. Sicuro che sarebbe un vero colpaccio, il conduttore toscano con i vertici Rai avrebbe avviato una trattativa in extremis.

“Trattativa lampo per Tale e Quale Show. Pare che ora sia in corso un vero e proprio corteggiamento per portare Luca Laurenti nel cast del prossimo Tale e Quale”, scrive su Instagram Deianira Marzano.

Secondo il portale Affari Italiani, inoltre, Carlo Conti, per la prossima edizione del suo programma, potrebbe aver convinto Flavio Insinna a tornare in Rai seppur come concorrente. Dopo essere stato il conduttore de L’Eredità per diverse edizioni, Flavio Insinna ha lasciato la Rai passando a La7 dove ha condotto il game show “Famiglie d’Italia”.

Il game show, tuttavia, non è stato rinnovato e nella prossima stagione della tv di Urbano Cairo non andrà in onda a causa dei bassi ascolti. Al momento, dunque, Insinna non avrebbe impegni ufficiali e potrebbe cedere al corteggiamento di Conti accettando di mettersi in gioco come concorrente di uno show in cui potrebbe sfoggiare anche tutto il suo talento da attore.

Insinna, tuttavia, era stato anche accostato a Ballando con le stelle, sempre come concorrente ma l’indiscrezione è stata immediatamente smentita da Flavio. Per scoprire, dunque, se Insinna e Luca Laurenti saranno le superstar della prossima edizione di Tale e quale, sarà necessario aspettare ancora pochi giorni.