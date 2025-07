Come ogni anno, tra pochi giorni, Carlo Conti annuncerà il cast ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show che andrà in onda a settembre, il venerdì sera su Raiuno. In attesa della lista ufficiale dei concorrenti, diversi portali hanno svelato quelli che dovrebbero essere i vip scelti da Carlo Conti e la sua squadra. Sono davvero tanti i nomi che stanno circolando e che mettono d’accordo diverse fasce generazionali per la probabili presenza sia di ex concorrenti del Grande Fratello, ma anche ex protagonisti di Ballando con le stelle oltre ad altri nomi del mondo dello spettacolo.

Il nome che sta facendo più rumore, tuttavia, è sicuramente quello dell’ex stella di Striscia la Notizia che potrebbe essere tra i protagonisti indiscussi di Tale e Quale Show 2025.

Tale e Quale Show 2025: chi sono i probabili concorrenti

L’ex star di Striscia la Notizia nonché ex concorrente del Grande Fratello che potrebbe tornare in tv come concorrente della nuova edizione del programma di Raiuno condotto da Carlo Conti è Shaila Gatta. L’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato con cui la storia è iniziata e finita malamente nel corso della finalissima del Grande Fratello, insieme a Guenda Goria, Milena Miconi e Maria Monsé avrebbe sostenuto il provino.

A confermarlo sarebbero anche diversi contenuti social di Shaila che, nelle scorse settimane ha spesso pubblicato sul suo profilo Instagram video in cui è a lezione di canto mostrando il suo talento vocale.

Secondo Gabriele Parpiglia, inoltre, avrebbero ottime possibilità di essere nel cast di Tale e Quale Show 2025 anche la cantante neomelodica Mavi e le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi). I nomi, tuttavia, non finirebbero qui perché Affari Italiani ha fatto il nome della cantante Manuela Villa, del ballerino e maestro di Ballando con le stelle Samuel Peron e di Beppe Quintale.

Inoltre, avrebbero sostenuto il provino anche l’ex Miss Italia Denny Mendez, Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, Federico Fashion Style e altri due ex concorrenti del Grande Fratello che hanno diviso la casa con Shaila Gatta e Maria Monsè ovvero, Pamela Petrarolo e Bernardo Cherubini.

Come si legge su Biccy, inoltre, la lista dei vip che avrebbe sostenuto il provino per lo show di Raiuno comprenderebbe anche i nomi del cantante romano Max Paiella, del conduttore Gianni Ippoliti, della cantante Greta Manuzi, dell’attore e cantante Marco Stabile e, infine, dell’attrice e imitatrice Federica Cifola.