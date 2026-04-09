L’attesa è finita: stasera il prime time si accende con “Tutti Invitati”, l’ultimo ambizioso progetto di Pio e Amedeo in onda su Mediaset.

Il duo foggiano, ormai garanzia di ascolti per i vertici del Biscione, torna in onda in un momento d’oro della carriera. Nonostante le critiche che spesso accompagnano la loro satira tagliente, i numeri parlano chiaro: dai successi di Felicissima Sera alla rivoluzione di Emigratis, fino ai record d’incassi al cinema con Belli Ciao, ogni loro operazione si trasforma in un successo commerciale che ha permesso ai due di costruire un patrimonio di rilievo, consolidandoli tra gli artisti più pagati del varietà italiano.

Tuttavia, mentre la loro intesa professionale resta una certezza granitica, è la cronaca rosa a registrare un terremoto inaspettato che riguarda la vita privata di una delle due metà del duo.

La nuova vita di Amedeo Grieco: l’amore per Vanessa Calderisi dopo l’addio a Maria

La notizia che ha scosso i fan riguarda Amedeo Grieco. Dopo la fine del lungo e solido matrimonio con Maria Finizio, madre dei suoi figli Federico e Alice, l’attore ha intrapreso un nuovo capitolo sentimentale.

La donna che ha conquistato il cuore del comico è Vanessa Calderisi, 34 anni, un profilo che unisce talento artistico e rigore accademico.

Originaria di Vieste, Vanessa è una talentuosa sassofonista che ha già collaborato con diversi nomi del panorama musicale.

Galeotto è stato proprio il lavoro, la Calderisi ha infatti accompagnato il duo durante i recenti tour teatrali, trasformando una collaborazione professionale in un legame profondo. S

e Amedeo vive questo nuovo inizio sotto la luce dei riflettori, Pio D’Antini continua invece a rappresentare il polo della stabilità familiare accanto alla storica compagna Cristina Garofalo.

Dai villaggi turistici al successo di stasera: un impero fondato sull’ironia

Il percorso che ha portato Pio e Amedeo a essere “Tutti Invitati” stasera parte da lontano. La loro forza risiede in una narrazione che non ha paura di risultare sgradevole, unita a una capacità imprenditoriale fuori dal comune.

Dopo aver sbancato i botteghini cinematografici e aver collezionato milioni di follower su Instagram, i due hanno dimostrato che il loro format (una miscela di dialetto foggiano, sfrontatezza e satira di costume) funziona ancora meglio oggi rispetto agli esordi su Le Iene.

Stasera, il pubblico è pronto a giudicare se questo nuovo show confermerà il loro status di “intoccabili” della TV commerciale.