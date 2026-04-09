Un infortunio che arriva nel momento meno opportuno. Luca Vildoza, uno degli elementi chiave della Virtus Bologna, è stato costretto a fermarsi a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, come comunicato ufficialmente dalla società. Il giocatore ha effettuato gli esami strumentali che hanno confermato la diagnosi e, di fatto, le sue condizioni hanno portato a una stima di 5-6 settimane di recupero. Un lasso di tempo che potrebbe compromettere la sua presenza in campo per una parte cruciale della stagione.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per una squadra che sta cercando di confermarsi come una delle grandi protagoniste della Lega Basket Serie A. Dopo un avvio di campionato solido e ricco di ambizioni, il forfait di Vildoza potrebbe mettere in discussione il delicato equilibrio che la Virtus Bologna sta cercando di ritrovare dopo la separazione dal coach che li ha portati a vincere il campionato lo scorso anno, Dusko Ivanovic.

Virtus senza Vildoza, obiettivo recupero

Se c’è un giocatore che, per le sue caratteristiche, non è facilmente sostituibile in una squadra come quella della Virtus, è proprio Luca Vildoza. Con la sua abilità nel gestire il gioco, la sua visione, e il suo impatto sia offensivo che difensivo, il numero 1 bianconero è diventato rapidamente un pilastro insostituibile. In questo periodo di stop, la squadra dovrà fare a meno della sua leadership in campo e della sua capacità di portare avanti il gioco in momenti decisivi.

Nonostante l’assenza di un giocatore fondamentale, la società non sembra voler drammatizzare la situazione. Il comunicato ufficiale del club parla di cure già iniziate. È evidente, però, che il tempo di recupero e il suo reintegro in squadra saranno cruciali, non solo per il ritorno in campo del 30enne argentino, ma per il proseguimento del campionato. Non è mai facile affrontare un infortunio di questo tipo a stagione in corso e la Virtus Bologna lo sa bene. La sfida sarà riprendersi in tempo per non perdere il passo nella corsa a obiettivi che, ora più che mai, sembrano appesi a un filo.