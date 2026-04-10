Fino a poco tempo fa, gli scienziati ipotizzavano che un numero maggiore di tatuaggi potesse essere associato a un rischio maggiore di sviluppare il melanoma, il tipo di cancro della pelle più pericoloso. Questo timore derivava dall’iniezione nella pelle di metalli e altre sostanze chimiche contenute negli inchiostri dei tatuaggi.

Inoltre, si riteneva che gli inchiostri stessi potessero degradarsi nel tempo, con il rilascio di ulteriori agenti cancerogeni non presenti inizialmente, ma che si sviluppano con il passare degli anni. Infine, i tatuaggi sono stati associati anche all’infiammazione, un fattore noto per aumentare il rischio di cancro.

I risultati della ricerca sul legame tra tatuaggi e melanoma

Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, è emerso che le persone con due o più tatuaggi presentano un rischio inferiore di sviluppare il melanoma rispetto a quelle senza tatuaggi. Questo vale per entrambe le forme, sia in situ (limitata alla superficie della pelle) che invasiva. Sebbene la tendenza generale sembri indicare una protezione, i risultati non sono completamente chiari, poiché i ricercatori hanno anche trovato che le persone con un solo tatuaggio sembrano avere maggiori probabilità di sviluppare il melanoma in situ rispetto a quelle senza tatuaggi.

“La scoperta che i tatuaggi possano ridurre il rischio di melanoma è stata sorprendente”, afferma la dottoressa Rachel McCarty, ricercatrice dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Secondo McCarty, sono necessari ulteriori studi per comprendere il fenomeno e stabilire se la riduzione del rischio sia legata a cambiamenti comportamentali delle persone tatuate, alle caratteristiche fisiche della pelle tatuata o a una risposta immunitaria benefica che potrebbe ridurre il rischio di sviluppare il melanoma.

Fattori di protezione legati ai tatuaggi

Una delle ipotesi sollevate dagli esperti è che le persone con tatuaggi siano generalmente più consapevoli dei rischi legati all’esposizione al sole. I tatuatori, infatti, spesso consigliano ai loro clienti di proteggere la pelle dal sole per evitare che i tatuaggi sbiadiscano. Questo potrebbe significare che chi ha tatuaggi è anche più protetto dagli effetti dannosi delle radiazioni UV sulla pelle, una delle principali cause di melanoma. Inoltre, alcuni suggeriscono che i tatuaggi possano agire come una barriera fisica, proteggendo la pelle dalle radiazioni UV.

Un altro possibile meccanismo potrebbe essere che i tatuaggi stimolino una risposta immunitaria che aiuta a prevenire lo sviluppo del melanoma. Infatti, il processo di tatuaggio comporta una certa aggressione alla pelle, che potrebbe attivare il sistema immunitario, favorendo una protezione a lungo termine contro il cancro della pelle.

Un possibile rischio per altri tipi di cancro

Nonostante i potenziali benefici nel ridurre il rischio di melanoma, i tatuaggi potrebbero non essere associati allo stesso tipo di protezione per tutti i tipi di cancro. Una recente ricerca del team di Doherty ha suggerito che i tatuaggi potrebbero essere associati a un aumento del rischio di alcuni tumori del sangue. Questo suggerisce che, sebbene i tatuaggi possano ridurre il rischio di melanoma, potrebbero comportare altri rischi per la salute che necessitano di ulteriori indagini.

Le ricerche più recenti hanno portato a una visione più sfumata del legame tra tatuaggi e melanoma, suggerendo che alcuni tatuaggi possano addirittura ridurre il rischio di sviluppare questo tipo di cancro della pelle. Tuttavia, la scienza non ha ancora una risposta definitiva, e saranno necessari ulteriori studi per comprendere appieno il fenomeno. Mentre i tatuaggi potrebbero offrire una protezione contro le radiazioni UV e stimolare il sistema immunitario, è importante considerare anche il rischio potenziale per altri tipi di tumori, come quelli del sangue.

In ogni caso, è fondamentale che le persone con tatuaggi continuino a proteggere la pelle dal sole e monitorino eventuali cambiamenti nella pelle, in modo da ridurre i rischi legati a cancro e altre malattie cutanee.