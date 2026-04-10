L’affare che potrebbe portare Marco Palestra al Newcastle sembra essere sempre più vicino, ma nulla è ancora certo. Nonostante l’Inter sia stata a lungo una delle principali candidate ad accogliere il giovane esterno di proprietà dell’Atalanta, Palestra potrebbe invece fare rotta verso la Premier League, dove, se le trattative dovessero andare in porto, potrebbe riunirsi al suo compagno di Nazionale Sandro Tonali.

Secondo quanto riportato da TeamTalk, sebbene l’Inter abbia seguito con interesse il ragazzo, non sarebbe riuscita a chiudere un accordo definitivo. In parallelo, Liverpool e Newcastle sono riuscite a fare pressione sulla situazione, mettendo in campo offerte che sembrano ora più concrete. La presenza del centrocampista ex Milan potrebbe rappresentare un fattore decisivo nella scelta finale di Palestra, che, se dovesse optare per i Magpies, troverebbe un ambiente italiano già ben avviato.

Per Palestra tentazione Premier League

L’offerta del Newcastle potrebbe essere vista come una grande opportunità per crescere in una squadra che sta cercando di affermarsi ai vertici della Premier League. Non è detto che Palestra, però, possa cedere alla tentazione di fare il salto in Inghilterra: l’Inter resta un’opzione interessante, soprattutto per il suo status di club con una solida tradizione europea e per la visibilità che potrebbe garantire al giovane talento.

Anche il Liverpool, pur non essendo mai stato escluso dalle voci di mercato, potrebbe averlo messo nel mirino come alternativa per rinforzare la batteria degli esterni, rendendo ancor più incerta la sua destinazione finale. Le sirene inglesi, quindi, continuano a farsi sentire, ma le decisioni saranno prese solo nelle prossime settimane.

La situazione, quindi, resta piena di incertezze. Palestra, al centro di più voci e interessamenti, si trova ora di fronte a un bivio importante, e chissà se alla fine sarà davvero la Premier League ad accoglierlo. La scelta finale, tra Inter, Liverpool e Newcastle, segnerà un punto di svolta nella sua carriera.