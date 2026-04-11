L’idea di ottenere 1.000 euro al mese in più è concreta, ma richiede pianificazione, costanza e scelte consapevoli. Chi rientra in particolari generazioni ora ha un vantaggio competitivo importante.

Integrare la pensione pubblica è diventata una necessità sempre più diffusa. Con assegni previdenziali spesso inferiori rispetto all’ultimo stipendio, l’obiettivo di ottenere 1.000 euro al mese in più rappresenta oggi una delle strategie più efficaci per mantenere un buon tenore di vita dopo il lavoro. Tuttavia, non tutti possono raggiungere questo traguardo con lo stesso impegno: l’età di partenza è il fattore decisivo.

Quando si parla di previdenza complementare, molti si concentrano esclusivamente sull’importo dei versamenti. In realtà, il vero elemento chiave è il tempo. Prima si inizia, minore sarà lo sforzo economico richiesto nel lungo periodo.

Chi può davvero ottenere 1.000 euro in più al mese

I rendimenti medi dei fondi pensione negli ultimi anni si collocano su valori moderati, generalmente tra il 2% e il 5% annuo a seconda del profilo di rischio. Può sembrare poco, ma grazie all’interesse composto, anche pochi punti percentuali fanno una grande differenza su orizzonti di 20-30 anni.

Un rendimento medio attorno al 3-3,5%, considerato realistico nel lungo periodo, consente di costruire un capitale significativo. Tuttavia, costi di gestione elevati possono ridurre sensibilmente il risultato finale, motivo per cui è fondamentale scegliere strumenti efficienti.

Il titolo può sembrare valido per tutti, ma nella pratica riguarda soprattutto chi ha ancora diversi anni davanti prima della pensione. In particolare, i più avvantaggiati sono:

nati tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni 2000 , che possono sfruttare al massimo il tempo

, che possono sfruttare al massimo il tempo lavoratori intorno ai 30 anni, ancora in una fase iniziale della carriera

chi ha continuità contributiva e possibilità di versamenti regolari

Per queste categorie, raggiungere un’integrazione di 1.000 euro mensili è un obiettivo realistico, a patto di iniziare presto.

Quanto bisogna versare davvero

Le simulazioni mostrano chiaramente quanto l’età influenzi l’impegno richiesto. Chi inizia presto può permettersi versamenti relativamente contenuti, mentre chi parte tardi deve sostenere importi molto più elevati.

A 25 anni , bastano circa 300-350 euro al mese per raggiungere l’obiettivo, anche meno scegliendo linee più dinamiche

, bastano circa per raggiungere l’obiettivo, anche meno scegliendo linee più dinamiche A 35 anni , la cifra sale a circa 500 euro mensili

, la cifra sale a circa A 45 anni , servono già 800-900 euro al mese

, servono già A 55 anni, l’impegno diventa molto elevato, con contributi che possono superare 1.600-1.800 euro mensili

Questo dimostra che il vantaggio non è legato tanto all’anno di nascita in sé, quanto alla precocità con cui si inizia a costruire la pensione integrativa.

Strategia e scelte di investimento

Oltre al tempo, anche la composizione del portafoglio incide in modo significativo. Linee più prudenti offrono stabilità ma rendimenti più bassi, mentre comparti più esposti ai mercati azionari possono aumentare il capitale nel lungo periodo, a fronte di una maggiore volatilità.

La soluzione ottimale spesso consiste in una strategia progressiva: maggiore esposizione al rischio in giovane età e riduzione graduale man mano che ci si avvicina alla pensione.