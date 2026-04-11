Non è una trattativa già accesa, almeno non ancora, ma una pista che potrebbe riaprirsi sì, e anche in fretta, perché ci sono storie di mercato che sembrano chiuse e invece restano appoggiate lì, in attesa del momento giusto. La Juventus, da questo punto di vista, continua a guardare al centrocampo come a un reparto da rimettere mano senza troppi giri. Non solo per aggiungere qualità, ma per inserire peso, corsa, abitudine alle partite sporche, quelle in cui non basta palleggiare bene e serve portare dentro il duello, la gamba, la presenza.

Il nome che starebbe tornando in circolo sarebbe quello di un profilo già noto, già seguito, già valutato con attenzione. Non un ragazzo da lanciare, ma un giocatore che arriverebbe con un curriculum chiaro, con esperienza internazionale e con una storia recente fatta di vittorie vere. Per questo l’idea avrebbe una sua logica, anche se poi il mercato, si sa, cambia umore nel giro di una settimana.

Si tratta di André-Frank Zambo Anguissa. Secondo Oggi Sport Notizie, il centrocampista del Napoli potrebbe trasformarsi in un’occasione per la Juventus nella prossima estate: il contratto scade nel 2027, ma il rinnovo sarebbe in salita per via delle richieste dell’agente. E sullo sfondo ci sarebbe l’apprezzamento di Luciano Spalletti, che lo conosce bene e lo stimerebbe parecchio.

Spalletti-Anguissa, insieme dopo 3 anni

Qui il punto non è solo tecnico, anche se tecnicamente Anguissa darebbe parecchio. È uno che spezza il gioco, lo ricuce, porta avanti palla, regge l’urto. In una Juventus che spesso in mezzo ha alternato ordine e confusione, lui rappresenterebbe una figura abbastanza chiara, quasi rassicurante. E dopo cinque stagioni a Napoli, impreziosite da due Scudetti, il suo eventuale addio non sembrerebbe più una suggestione campata in aria, ma una possibilità da tenere aperta.