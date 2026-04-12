Negli ultimi mesi si sta consolidando una pratica commerciale orientata alla riduzione degli sprechi alimentari, che riguarda in particolare i prodotti freschi. Alcuni punti vendita della catena Lidl mettono a disposizione cassette di frutta e verdura al prezzo simbolico di un euro, offrendo ai consumatori una soluzione concreta per contenere la spesa quotidiana senza rinunciare alla qualità degli alimenti.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche anti-spreco, con l’obiettivo di valorizzare prodotti ancora idonei al consumo ma esclusi dai circuiti di vendita tradizionali per motivi estetici o logistici.

Come funzionano le cassette e cosa contengono

Le cassette disponibili nei punti vendita includono una selezione mista di prodotti ortofrutticoli, con un peso medio che può arrivare a circa cinque chilogrammi. Si tratta di alimenti che presentano imperfezioni visive o che si avvicinano alla fine del ciclo di vendita, ma che mantengono caratteristiche nutrizionali e qualitative adeguate.

Questo modello consente di recuperare merce destinata allo scarto, trasformandola in un’opportunità accessibile per i clienti. Il risultato è una doppia funzione, economica e ambientale, che incide sia sul bilancio delle famiglie sia sulla gestione delle eccedenze alimentari.

La disponibilità delle cassette è strettamente legata ai momenti di rifornimento e riordino degli scaffali. Le rilevazioni effettuate nei punti vendita indicano che la fascia mattutina, in particolare tra le 9:00 e le 10:00, rappresenta il momento in cui si registra la maggiore presenza di prodotti scontati.

In questa fase, il personale completa l’allestimento della merce e rende disponibili le cassette con la più ampia possibilità di scelta. Una seconda finestra si colloca nel tardo pomeriggio, generalmente tra le 18:00 e le 19:00, quando vengono redistribuiti prodotti rimasti invenduti durante la giornata.

La tempistica incide in modo significativo sulla disponibilità, rendendo necessario un accesso puntuale per chi intende usufruire dell’offerta.

Affluenza e variabilità delle scorte

L’elevata richiesta registrata negli ultimi mesi ha determinato una rapida rotazione delle scorte, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza. In particolare, il fine settimana si caratterizza per una disponibilità più limitata, a causa dell’elevato numero di clienti presenti nei punti vendita.

Questo elemento evidenzia come la riuscita dell’acquisto dipenda non solo dall’orario, ma anche dal flusso di clientela, incidendo sulla reperibilità effettiva delle cassette a prezzo ridotto.

La strategia anti-spreco non si limita al reparto ortofrutticolo. Nei supermercati della stessa catena è possibile trovare offerte analoghe anche per altri prodotti freschi, come carne, pesce, latticini e prodotti da forno prossimi alla scadenza.

In questi casi, i prezzi possono subire riduzioni significative, con confezioni vendute a pochi centesimi o a prezzo forfettario. Questo approccio contribuisce a ridurre le eccedenze lungo tutta la filiera interna del punto vendita, creando un sistema che favorisce una gestione più efficiente delle scorte alimentari.

Risparmio e sostenibilità nella spesa quotidiana

L’introduzione delle cassette a basso costo rappresenta un esempio di integrazione tra esigenze economiche e sostenibilità. Da un lato, consente ai consumatori di accedere a prodotti freschi a prezzi contenuti; dall’altro, riduce il volume di alimenti destinati allo smaltimento.

In questo quadro, il comportamento di acquisto assume una dimensione più ampia, in cui il risparmio si combina con una maggiore attenzione alla gestione delle risorse. La diffusione di queste iniziative indica una progressiva evoluzione del modello distributivo, orientato a una valorizzazione più completa dei prodotti alimentari lungo l’intero ciclo di vendita.